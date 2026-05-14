Como passar em concurso e vencer a concorrência para ter estabilidade

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Juliana Rodrigues
Publicado em 14 de maio de 2026 às 11:00
Em um cenário de incertezas, o serviço público consolidou-se como o "porto seguro" para quem busca estabilidade e bons salários. Contudo, a alta concorrência exige que o candidato abandone o amadorismo e adote uma preparação profissional.
Concurso público
A transição para a lista de aprovados depende agora de uma gestão estratégica e rigorosa dos estudos.
O especialista em carreiras Ricardo Haag, em participação no programa É de Casa, da TV Globo, reforça que o nível de entrega exigido é alto e demanda fôlego de longo prazo. "O concurso é muito disputado, precisa estudar muito. Tem que ter disciplina para estudar durante meses, muitas horas", pontua Haag.
Um dos erros mais frequentes de quem ingressa nesse universo é a falta de foco. Focar em áreas relacionadas, como Policial, Fiscal ou Tribunais, permite o aproveitamento de até 80% do conteúdo entre diferentes editais.
A leitura minuciosa do edital deixa de ser uma burocracia e passa a ser o desenho da estratégia: é ali que se descobre onde a energia deve ser alocada.
A preparação moderna abandonou o método de esgotar uma disciplina por vez. Baseando-se em estudos de neurociência sobre a retenção de informações, o modelo de ciclos de estudos tem ganhado força.
Ao intercalar matérias distintas no mesmo dia, como Direito Constitucional e Raciocínio Lógico, o candidato mantém o cérebro em estado de alerta e evita a estafa mental causada pela monotonia temática.
A teoria, sem a prática exaustiva, pouco serve no dia da prova. A análise do perfil das bancas examinadoras, como a Fundação Getúlio Vargas (FGV), conhecida pelos casos práticos, ou o Cebraspe, com seu sistema de penalização por erro, é o que define o sucesso.
A recomendação de especialistas é a realização de simulados quinzenais que repliquem as condições reais do exame: silêncio, cronômetro e controle emocional.
A qualidade do estudo tem se mostrado mais decisiva do que o volume de horas. O conceito de "estudo líquido", tempo de foco total, sem interrupções de redes sociais, desconstrói o mito de que apenas quem estuda 12 horas por dia é aprovado.
Três horas de alta performance superam um dia inteiro de estudo passivo.
No fim, o êxito no serviço público desenha-se como uma maratona de resiliência. Como indica a experiência de quem acompanha o setor, o segredo da aprovação não reside na genialidade, mas na capacidade de manter a disciplina e o aprendizado constante quando a motivação inicial começa a oscilar.