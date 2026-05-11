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Concursos públicos abertos têm três mil vagas e salários de até R$ 21 mil

Levantamento destaca seleções municipais com inscrições em andamento em diferentes regiões do país

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:51

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil
Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil Crédito: Shutterstock

A semana inicia com diversas oportunidades para quem busca uma vaga no serviço público. Um levantamento aponta concursos públicos com inscrições abertas em prefeituras de vários estados, reunindo mais de mil vagas imediatas para funções de diferentes níveis de escolaridade, com remunerações que podem chegar a R$ 21 mil.

Entre os principais destaques estão seleções com alto número de oportunidades disponíveis. Os editais já foram divulgados e trazem informações sobre prazos de inscrição, valores das taxas e bancas responsáveis pela organização. Veja abaixo a relação de concursos abertos reunida pelo CORREIO:

Prefeitura de Lagoa da Prata

Vagas: 67

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 27 de julho

Taxa: entre R$ 60 e R$ 100

Banca: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP)

Veja cargos e salários do concurso de Lagoa da Prata (MG)

Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70 por Edital
Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70 por Edital
Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70 por Edital
Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70 por Edital
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Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70 por Edital

Prefeitura de Ipu

Vagas: 183

Salário: até R$ 9,4 mil

Inscrições: até 18 de maio

Taxa: entre R$ 80 e R$ 150

Banca: IDIB

Veja cargos e salários da Prefeitura de Ipu, no Ceará

Prefeitura de Ipu, no Ceará, abriu concurso público com 183 vagas imediatas por Edital, com auxílio de IA
Prefeitura de Ipu, no Ceará, abriu concurso público com 183 vagas imediatas por Edital, com auxílio de IA
Prefeitura de Ipu, no Ceará, abriu concurso público com 183 vagas imediatas por Edital, com auxílio de IA
Prefeitura de Ipu, no Ceará, abriu concurso público com 183 vagas imediatas por Edital, com auxílio de IA
Prefeitura de Ipu, no Ceará, abriu concurso público com 183 vagas imediatas por Edital, com auxílio de IA
Prefeitura de Ipu, no Ceará, abriu concurso público com 183 vagas imediatas por Edital, com auxílio de IA
Prefeitura de Ipu, no Ceará, abriu concurso público com 183 vagas imediatas por Edital, com auxílio de IA
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Prefeitura de Ipu, no Ceará, abriu concurso público com 183 vagas imediatas por Edital, com auxílio de IA

Prefeitura de Paula Freitas

Vagas: 28

Salário: até R$ 15,6 mil

Inscrições: até 31 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 90 e R$ 130

Banca: Paula Freitas

Prefeitura de Milagres

Vagas: 271

Salário: até R$ 10 mil

Inscrições: até 11 de maio

Taxa: R$ 70 e R$ 140

Banca: Instituto Consulpam

Salários do concurso da Prefeitura de Milagres

Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
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Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA

Ministério Público de Goiás

Vagas: 2

Salário: até R$ 11,8 mil

Inscrições: até 10 de junho

Taxa: R$ 135

Banca: Instituto AOCP

Prefeitura de Congonhal

Vagas: 222

Salário: até R$ 13,6 mil

Inscrições: até 31 de junho de 2026

Taxa: R$ 60 a R$ 150

Banca: Imam Concursos

Prefeitura de Cajari

Vagas: 189

Salário: até R$ 4,9 mil

Inscrições: até 20 de maio de 2026

Taxa: R$ 81 a R$ 135

Banca: Instituto JKMA

Concurso de Cajari

Concurso de Cajari por Reprodução
Concurso de Cajari por Reprodução
Concurso de Cajari por Reprodução
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Concurso de Cajari por Reprodução

Prefeitura de Promissão

Vagas: 186

Salário: até R$ 6,3 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Taxa: R$ 55 a R$ 75

Banca: Instituto ACCESS

Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil

Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
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Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital

Prefeitura de Minaçu

Vagas: 90

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 24 de junho de 2026

Taxa: R$ 150

Banca: Instituto Verbena

Prefeitura de Minuaçu

Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
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Prefeitura de Minuaçu por Reprodução

Prefeitura de Indaial

Vagas: 83

Salário: até R$ 20 mil

Inscrições: até 21 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 140

Banca: Instituto Brasileiro de Administração Municipal

Prefeitura de Aroeiras

Vagas: 99

Salário: até R$ 14 mil

Inscrições: até 24 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 53,70 e R$ 103,70

Banca: Fundação Vale do Piauí

Confira as vagas do concurso da Prefeitura de Aroeiras

Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
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Veja todas as vagas por Reprodução

Prefeitura de Faina

Vagas: 60

Salário: até R$ 13,5 mil

Inscrições: até 22 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 150

Banca: Itame

Prefeitura de Conselheiro Pena

Vagas: 242

Salário: até R$ 7,2 mil

Inscrições: até 8 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 100

Banca: Instituto Mineiro Educar & Sorrir

Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena

Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
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Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais

Prefeitura de Paracatu

Vagas: 272

Salário: até R$ 6,5 mil

Inscrições: até 15 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 70 a R$ 110

Banca: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP)

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Prefeitura de Promissão

Vagas: 186

Salário: até R$ 6,3 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 55 e R$ 75

Banca: Instituto ACCESS

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