Concursos públicos abertos têm três mil vagas e salários de até R$ 21 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:51
A semana inicia com diversas oportunidades para quem busca uma vaga no serviço público. Um levantamento aponta concursos públicos com inscrições abertas em prefeituras de vários estados, reunindo mais de mil vagas imediatas para funções de diferentes níveis de escolaridade, com remunerações que podem chegar a R$ 21 mil.
Entre os principais destaques estão seleções com alto número de oportunidades disponíveis. Os editais já foram divulgados e trazem informações sobre prazos de inscrição, valores das taxas e bancas responsáveis pela organização. Veja abaixo a relação de concursos abertos reunida pelo CORREIO:
Prefeitura de Lagoa da Prata
Vagas: 67
Salário: até R$ 21 mil
Inscrições: até 27 de julho
Taxa: entre R$ 60 e R$ 100
Veja cargos e salários do concurso de Lagoa da Prata (MG)
Prefeitura de Ipu
Vagas: 183
Salário: até R$ 9,4 mil
Inscrições: até 18 de maio
Taxa: entre R$ 80 e R$ 150
Banca: IDIB
Veja cargos e salários da Prefeitura de Ipu, no Ceará
Prefeitura de Paula Freitas
Vagas: 28
Salário: até R$ 15,6 mil
Inscrições: até 31 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 90 e R$ 130
Banca: Paula Freitas
Prefeitura de Milagres
Vagas: 271
Salário: até R$ 10 mil
Inscrições: até 11 de maio
Taxa: R$ 70 e R$ 140
Banca: Instituto Consulpam
Salários do concurso da Prefeitura de Milagres
Ministério Público de Goiás
Vagas: 2
Salário: até R$ 11,8 mil
Inscrições: até 10 de junho
Taxa: R$ 135
Banca: Instituto AOCP
Prefeitura de Congonhal
Vagas: 222
Salário: até R$ 13,6 mil
Inscrições: até 31 de junho de 2026
Taxa: R$ 60 a R$ 150
Banca: Imam Concursos
Prefeitura de Cajari
Vagas: 189
Salário: até R$ 4,9 mil
Inscrições: até 20 de maio de 2026
Taxa: R$ 81 a R$ 135
Banca: Instituto JKMA
Concurso de Cajari
Prefeitura de Promissão
Vagas: 186
Salário: até R$ 6,3 mil
Inscrições: até 7 de maio de 2026
Taxa: R$ 55 a R$ 75
Banca: Instituto ACCESS
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil
Prefeitura de Minaçu
Vagas: 90
Salário: até R$ 21 mil
Inscrições: até 24 de junho de 2026
Taxa: R$ 150
Prefeitura de Minuaçu
Prefeitura de Indaial
Vagas: 83
Salário: até R$ 20 mil
Inscrições: até 21 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 100 e R$ 140
Prefeitura de Aroeiras
Vagas: 99
Salário: até R$ 14 mil
Inscrições: até 24 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 53,70 e R$ 103,70
Confira as vagas do concurso da Prefeitura de Aroeiras
Prefeitura de Faina
Vagas: 60
Salário: até R$ 13,5 mil
Inscrições: até 22 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 150
Prefeitura de Conselheiro Pena
Vagas: 242
Salário: até R$ 7,2 mil
Inscrições: até 8 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 100
Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena
Prefeitura de Paracatu
Vagas: 272
Salário: até R$ 6,5 mil
Inscrições: até 15 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 70 a R$ 110
Concurso público - quais pagam maiores salários
Prefeitura de Promissão
Vagas: 186
Salário: até R$ 6,3 mil
Inscrições: até 7 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 55 e R$ 75