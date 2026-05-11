OPORTUNIDADES

Concursos públicos abertos têm três mil vagas e salários de até R$ 21 mil

Levantamento destaca seleções municipais com inscrições em andamento em diferentes regiões do país

Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:51

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil Crédito: Shutterstock

A semana inicia com diversas oportunidades para quem busca uma vaga no serviço público. Um levantamento aponta concursos públicos com inscrições abertas em prefeituras de vários estados, reunindo mais de mil vagas imediatas para funções de diferentes níveis de escolaridade, com remunerações que podem chegar a R$ 21 mil.

Entre os principais destaques estão seleções com alto número de oportunidades disponíveis. Os editais já foram divulgados e trazem informações sobre prazos de inscrição, valores das taxas e bancas responsáveis pela organização. Veja abaixo a relação de concursos abertos reunida pelo CORREIO:

Prefeitura de Lagoa da Prata

Vagas: 67

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 27 de julho

Taxa: entre R$ 60 e R$ 100

Veja cargos e salários do concurso de Lagoa da Prata (MG) 1 de 4

Prefeitura de Ipu

Vagas: 183

Salário: até R$ 9,4 mil

Inscrições: até 18 de maio

Taxa: entre R$ 80 e R$ 150

Veja cargos e salários da Prefeitura de Ipu, no Ceará 1 de 7

Prefeitura de Paula Freitas

Vagas: 28

Salário: até R$ 15,6 mil

Inscrições: até 31 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 90 e R$ 130

Prefeitura de Milagres

Vagas: 271

Salário: até R$ 10 mil

Inscrições: até 11 de maio

Taxa: R$ 70 e R$ 140

Salários do concurso da Prefeitura de Milagres 1 de 7

Ministério Público de Goiás

Vagas: 2

Salário: até R$ 11,8 mil

Inscrições: até 10 de junho

Taxa: R$ 135

Prefeitura de Congonhal

Vagas: 222

Salário: até R$ 13,6 mil

Inscrições: até 31 de junho de 2026

Taxa: R$ 60 a R$ 150

Prefeitura de Cajari

Vagas: 189

Salário: até R$ 4,9 mil

Inscrições: até 20 de maio de 2026

Taxa: R$ 81 a R$ 135

Concurso de Cajari 1 de 3

Prefeitura de Promissão

Vagas: 186

Salário: até R$ 6,3 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Taxa: R$ 55 a R$ 75

Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil 1 de 12

Prefeitura de Minaçu



Vagas: 90

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 24 de junho de 2026

Taxa: R$ 150

Prefeitura de Minuaçu 1 de 4

Prefeitura de Indaial

Vagas: 83

Salário: até R$ 20 mil

Inscrições: até 21 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 140

Prefeitura de Aroeiras

Vagas: 99

Salário: até R$ 14 mil

Inscrições: até 24 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 53,70 e R$ 103,70

Confira as vagas do concurso da Prefeitura de Aroeiras 1 de 8

Prefeitura de Faina

Vagas: 60

Salário: até R$ 13,5 mil

Inscrições: até 22 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 150

Prefeitura de Conselheiro Pena

Vagas: 242

Salário: até R$ 7,2 mil

Inscrições: até 8 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 100

Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena 1 de 5

Prefeitura de Paracatu

Vagas: 272

Salário: até R$ 6,5 mil

Inscrições: até 15 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 70 a R$ 110

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Prefeitura de Promissão

Vagas: 186

Salário: até R$ 6,3 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026