Prefeitura abre mais de 90 vagas em concurso com salários de até R$ 14 mil

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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de abril de 2026 às 22:16
A Prefeitura de Aroeiras, na Paraíba, abre, nesta sexta-feira (24), as inscrições para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 52 cargos, totalizando 99 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 24 de maio. Os salários chegam a R$ 14 mil, e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora do certame, a Fundação Vale do Piauí (Funvapi). A taxa é de R$ 53,70 para cargos de nível fundamental; R$ 63,70 para nível médio; e R$ 103,70 para nível superior.
Confira as vagas do concurso da Prefeitura de Aroeiras
A isenção da taxa de inscrição pode ser solicitada até a próxima segunda-feira (27). Podem solicitar o benefício candidatos que que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de medula óssea cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores de Medula (Redome) e doadores regulares de sangue.
O processo seletivo será composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos para cargos específicos. As provas objetivas serão aplicadas no dia 6 de junho. O resultado será publicado no dia 16 de julho.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.