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Salários de até R$ 2,3 mil: Salvador tem 200 vagas de emprego nesta sexta (24)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:28

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 201 vagas de trabalho para esta sexta-feira (24) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como auxiliar de limpeza, gerente de loja, vendedor, operador de telemarketing e recepcionista, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,3 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Veja vagas do SIMM nesta sexta-feira (24) 1 de 6

Veja como realizar o agendamento

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento 1 de 13

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

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