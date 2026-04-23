Prefeitura abre concurso com 90 vagas imediatas e salários de até R$ 21 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:57
A Prefeitura de Minaçu, no norte de Goiás, lançou um novo concurso público com 90 vagas imediatas e outras 279 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 21,7 mil.
O certame contempla 26 cargos, com jornadas de trabalho de 30 ou 40 horas semanais. Conforme o edital, as inscrições estarão abertas a partir do dia 26 de maio e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Verbena, responsável pela organização do concurso. Veja detalhes das vagas na galeria abaixo:
Prefeitura de Minuaçu
De acordo com o cronograma, as provas estão previstas para o dia 3 de agosto. Os candidatos serão avaliados por meio de exames objetivos, discursivos e redação, a depender do cargo escolhido.
Para as funções de médico e fiscal, a seleção será feita apenas com prova objetiva. Já os candidatos ao cargo de procurador passarão por avaliações objetiva e discursiva. No caso das vagas para professor, o processo inclui prova objetiva, redação e análise de títulos. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 24 de novembro.