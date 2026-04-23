NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil

Cargo com maior remuneração é o de supervisor escolar, com salário de R$ 7.210,35

Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:24

Concursos abertos Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Conselheiro Pena, em Minas Gerais, publicou edital de concurso público com 242 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.590,27 e R$ 7.210,35.

O certame é organizado pelo Instituto Mineiro Educar & Sorrir, e as inscrições poderão ser feitas entre os dias 4 de maio e 8 de junho. Para participar, é necessário pagar taxa de inscrição nos valores de R$ 80 para nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena 1 de 5

As provas objetivas estão previstas para os dias 11 e 12 de julho. Além dessa etapa, o concurso também pode contar com prova prática para alguns cargos, como agente administrativo, eletricista, mecânico de manutenção, operador de máquinas, pedreiro e soldador. Para funções de nível superior na área da educação, haverá ainda prova de títulos.

Entre as oportunidades para nível fundamental incompleto estão cargos como agente de serviços urbanos, com 70 vagas, além de pedreiro e soldador. Para nível fundamental completo, há vagas para auxiliar de serviços gerais e operador de máquinas.

Já para nível médio, o edital inclui funções como agente administrativo, motorista, técnico de enfermagem, eletricista e diferentes áreas de fiscalização, como ambiental, sanitária e tributária.