DESCANSO

Após feriadão de Tiradentes, saiba os próximos feriados nacionais de 2026 e quando caem

Calendário ainda tem datas que podem render folgas prolongadas

Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:18

Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

O feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21), movimentou o turismo em todo o país e abriu espaço para o planejamento das próximas pausas no calendário. Com o fim do feriadão, a atenção agora se volta para os próximos feriados nacionais, que ainda oferecem boas oportunidades para descanso - principalmente aqueles que caem próximos a fins de semana.

Confira as próximas datas de 2026:

1º de maio – Dia do Trabalhador (sexta-feira)

7 de setembro – Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro – Finados (segunda-feira)

15 de novembro – Proclamação da República (domingo)

20 de novembro – Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro – Natal (sexta-feira)

Além dos feriados nacionais, há também os chamados pontos facultativos, que podem garantir folga em alguns setores:

4 de junho – Corpus Christi (quinta-feira)

5 de junho – (sexta-feira)

28 de outubro – Dia do Servidor Público (quarta-feira)

24 de dezembro – Véspera de Natal (após 13h) (quinta-feira)