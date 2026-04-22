Após feriadão de Tiradentes, saiba os próximos feriados nacionais de 2026 e quando caem

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Esther Morais
Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:18
O feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21), movimentou o turismo em todo o país e abriu espaço para o planejamento das próximas pausas no calendário. Com o fim do feriadão, a atenção agora se volta para os próximos feriados nacionais, que ainda oferecem boas oportunidades para descanso - principalmente aqueles que caem próximos a fins de semana.
1º de maio – Dia do Trabalhador (sexta-feira)
7 de setembro – Independência do Brasil (segunda-feira)
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
2 de novembro – Finados (segunda-feira)
15 de novembro – Proclamação da República (domingo)
20 de novembro – Dia da Consciência Negra (sexta-feira)
25 de dezembro – Natal (sexta-feira)
Além dos feriados nacionais, há também os chamados pontos facultativos, que podem garantir folga em alguns setores:
4 de junho – Corpus Christi (quinta-feira)
5 de junho – (sexta-feira)
28 de outubro – Dia do Servidor Público (quarta-feira)
24 de dezembro – Véspera de Natal (após 13h) (quinta-feira)
31 de dezembro – Véspera de Ano Novo (após 13h) (quinta-feira)