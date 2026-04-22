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Profissão 'mais desejada do mundo' paga salário de R$ 28 mil por mês; veja como seguir na carreira

Profissão aparece no topo da lista global e também ocupa a primeira posição no Brasil e em outros 33 países.

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:28

Conheça o passo a passo para se tornar piloto de avião
Conheça o passo a passo para se tornar piloto de avião Crédito: Pixabay

A carreira de piloto de avião lidera o ranking global das profissões mais desejadas do mundo, segundo último levantamento da plataforma Resume.io, que analisou buscas em 170 países. Com mais de 1,3 milhão de pesquisas registradas em 2024, a profissão aparece no topo da lista global e também ocupa a primeira posição no Brasil e em outros 33 países.

A aviação comercial, que exige formação rigorosa e atualização constante, passou a atrair jovens e profissionais em transição de carreira interessados em atuar em um mercado internacionalizado, com possibilidade de crescimento e remuneração competitiva. A remuneração de pilotos de avião no Brasil muda conforme a função, a experiência e o segmento da aviação.

Profissão 'mais desejada do mundo' paga salário de R$ 28 mil por mês; veja como seguir na carreira

Captain and woman copilot getting ready to fly airplane and takeoff with dashboard navigation in cockpit command. Airline crew fixing altitude level and with control panel buttons, flying plane. por Divulgação
Male airline captain fixing altitude and longitude buttons, using dashboard navigation command and control panel. Flying airplane with aircrew and radar compass, power engine and windscreen. por Divulgação
Airplane at sunset - back lit por Divulgação
Profissão 'mais desejada do mundo' paga salário de R$ 28 mil por mês; veja como seguir na carreira por Divulgação
Conheça o passo a passo para se tornar piloto de avião por Pixabay
Avião da Latam por Reprodução
O investigado foi localizado no Aeroporto Internacional de Confins, no estado de Minas Gerais por Reprodução
Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada por Reprodução
Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada por Reprodução
Meio-fio do aeroporto por Reprodução
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Captain and woman copilot getting ready to fly airplane and takeoff with dashboard navigation in cockpit command. Airline crew fixing altitude level and with control panel buttons, flying plane. por Divulgação

Dados de mercado de 2026 indicam média de cerca de R$ 17,6 mil mensais para piloto comercial, enquanto comandantes de companhias aéreas podem receber entre R$ 17 mil e R$ 28 mil por mês, além de adicionais. Além da liderança da profissão de piloto, o ranking global aponta outras carreiras entre as mais desejadas, com destaque para corretor imobiliário, engenheiro de software, tabelião, comissário de bordo, agente de viagens, cientista de dados, juiz, terapeuta e detetive.

“O inglês deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito operacional em diversas carreiras. Na aviação, isso é ainda mais evidente, porque toda a comunicação segue um padrão global. Um piloto precisa compreender e responder com precisão em tempo real, sem margem para erro. Por isso, aprender inglês não é apenas uma vantagem competitiva, é uma exigência técnica para exercer a profissão com segurança e acessar oportunidades internacionais”, afirma Reginaldo Kaeneêne, CEO da KNN Idiomas, uma das maiores escolas de idiomas do Brasil.

Saiba como ingressar na carreira:

Formação técnica e licenças obrigatórias: é necessário iniciar com o curso de piloto privado (PP) e avançar para piloto comercial (PC), além de obter certificações junto à autoridade aeronáutica, como a ANAC, no Brasil.

Domínio do inglês: o idioma é padrão na aviação civil internacional e exigido em comunicações entre pilotos e controladores de voo, manuais técnicos e treinamentos.

Horas de voo acumuladas: a progressão na carreira depende do número de horas práticas registradas, que podem ultrapassar 150 horas na formação inicial e seguir aumentando ao longo da trajetória

Certificações médicas e avaliações psicológicas: exames periódicos garantem que o profissional esteja apto física e mentalmente para a função

Investimento financeiro elevado: a formação completa pode variar entre R$ 80 mil e R$ 150 mil, considerando cursos, horas de voo e certificações obrigatórias, dependendo da escola e da carga prática realizada.

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