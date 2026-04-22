CARREIRA

Profissão 'mais desejada do mundo' paga salário de R$ 28 mil por mês; veja como seguir na carreira

Profissão aparece no topo da lista global e também ocupa a primeira posição no Brasil e em outros 33 países.

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:28

Conheça o passo a passo para se tornar piloto de avião Crédito: Pixabay

A carreira de piloto de avião lidera o ranking global das profissões mais desejadas do mundo, segundo último levantamento da plataforma Resume.io, que analisou buscas em 170 países. Com mais de 1,3 milhão de pesquisas registradas em 2024, a profissão aparece no topo da lista global e também ocupa a primeira posição no Brasil e em outros 33 países.

A aviação comercial, que exige formação rigorosa e atualização constante, passou a atrair jovens e profissionais em transição de carreira interessados em atuar em um mercado internacionalizado, com possibilidade de crescimento e remuneração competitiva. A remuneração de pilotos de avião no Brasil muda conforme a função, a experiência e o segmento da aviação.

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Dados de mercado de 2026 indicam média de cerca de R$ 17,6 mil mensais para piloto comercial, enquanto comandantes de companhias aéreas podem receber entre R$ 17 mil e R$ 28 mil por mês, além de adicionais. Além da liderança da profissão de piloto, o ranking global aponta outras carreiras entre as mais desejadas, com destaque para corretor imobiliário, engenheiro de software, tabelião, comissário de bordo, agente de viagens, cientista de dados, juiz, terapeuta e detetive.

“O inglês deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito operacional em diversas carreiras. Na aviação, isso é ainda mais evidente, porque toda a comunicação segue um padrão global. Um piloto precisa compreender e responder com precisão em tempo real, sem margem para erro. Por isso, aprender inglês não é apenas uma vantagem competitiva, é uma exigência técnica para exercer a profissão com segurança e acessar oportunidades internacionais”, afirma Reginaldo Kaeneêne, CEO da KNN Idiomas, uma das maiores escolas de idiomas do Brasil.

Saiba como ingressar na carreira:

Formação técnica e licenças obrigatórias: é necessário iniciar com o curso de piloto privado (PP) e avançar para piloto comercial (PC), além de obter certificações junto à autoridade aeronáutica, como a ANAC, no Brasil.

Domínio do inglês: o idioma é padrão na aviação civil internacional e exigido em comunicações entre pilotos e controladores de voo, manuais técnicos e treinamentos.

Horas de voo acumuladas: a progressão na carreira depende do número de horas práticas registradas, que podem ultrapassar 150 horas na formação inicial e seguir aumentando ao longo da trajetória

Certificações médicas e avaliações psicológicas: exames periódicos garantem que o profissional esteja apto física e mentalmente para a função