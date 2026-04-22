Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:28
A carreira de piloto de avião lidera o ranking global das profissões mais desejadas do mundo, segundo último levantamento da plataforma Resume.io, que analisou buscas em 170 países. Com mais de 1,3 milhão de pesquisas registradas em 2024, a profissão aparece no topo da lista global e também ocupa a primeira posição no Brasil e em outros 33 países.
A aviação comercial, que exige formação rigorosa e atualização constante, passou a atrair jovens e profissionais em transição de carreira interessados em atuar em um mercado internacionalizado, com possibilidade de crescimento e remuneração competitiva. A remuneração de pilotos de avião no Brasil muda conforme a função, a experiência e o segmento da aviação.
Profissão 'mais desejada do mundo' paga salário de R$ 28 mil por mês; veja como seguir na carreira
Dados de mercado de 2026 indicam média de cerca de R$ 17,6 mil mensais para piloto comercial, enquanto comandantes de companhias aéreas podem receber entre R$ 17 mil e R$ 28 mil por mês, além de adicionais. Além da liderança da profissão de piloto, o ranking global aponta outras carreiras entre as mais desejadas, com destaque para corretor imobiliário, engenheiro de software, tabelião, comissário de bordo, agente de viagens, cientista de dados, juiz, terapeuta e detetive.
“O inglês deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito operacional em diversas carreiras. Na aviação, isso é ainda mais evidente, porque toda a comunicação segue um padrão global. Um piloto precisa compreender e responder com precisão em tempo real, sem margem para erro. Por isso, aprender inglês não é apenas uma vantagem competitiva, é uma exigência técnica para exercer a profissão com segurança e acessar oportunidades internacionais”, afirma Reginaldo Kaeneêne, CEO da KNN Idiomas, uma das maiores escolas de idiomas do Brasil.
Saiba como ingressar na carreira:
Formação técnica e licenças obrigatórias: é necessário iniciar com o curso de piloto privado (PP) e avançar para piloto comercial (PC), além de obter certificações junto à autoridade aeronáutica, como a ANAC, no Brasil.
Domínio do inglês: o idioma é padrão na aviação civil internacional e exigido em comunicações entre pilotos e controladores de voo, manuais técnicos e treinamentos.
Horas de voo acumuladas: a progressão na carreira depende do número de horas práticas registradas, que podem ultrapassar 150 horas na formação inicial e seguir aumentando ao longo da trajetória
Certificações médicas e avaliações psicológicas: exames periódicos garantem que o profissional esteja apto física e mentalmente para a função
Investimento financeiro elevado: a formação completa pode variar entre R$ 80 mil e R$ 150 mil, considerando cursos, horas de voo e certificações obrigatórias, dependendo da escola e da carga prática realizada.