CRIME

Miss baiana é encontrada morta após cair de prédio e namorado é preso no Rio

Ana Luiza Mateus, 29 anos, foi encontrada em hall de condomínio onde estava hospedada

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 12:34

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio Crédito: Reprodução/Redes sociais

A ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia, Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (22). O namorado dela foi preso em flagrante, suspeito de feminicídio.

A jovem estava hospedada no apartamento do companheiro havia cerca de uma semana. O caso veio à tona por volta das 5h30, quando moradores do edifício acionaram a Polícia Militar após ouvirem uma discussão intensa e indícios de agressão no imóvel. De acordo com relatos de vizinhos, o casal teria passado a noite e a madrugada em conflito.

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Pouco depois, o corpo de Ana Luiza foi localizado no hall do prédio por porteiros e outros residentes, já sem sinais vitais. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital, que apura as circunstâncias da morte e a possível relação com o suspeito, que foi detido ainda no local.