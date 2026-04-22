Miss baiana é encontrada morta após cair de prédio e namorado é preso no Rio

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Wendel de Novais
Publicado em 22 de abril de 2026 às 12:34
A ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia, Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (22). O namorado dela foi preso em flagrante, suspeito de feminicídio.
A jovem estava hospedada no apartamento do companheiro havia cerca de uma semana. O caso veio à tona por volta das 5h30, quando moradores do edifício acionaram a Polícia Militar após ouvirem uma discussão intensa e indícios de agressão no imóvel. De acordo com relatos de vizinhos, o casal teria passado a noite e a madrugada em conflito.
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio
Pouco depois, o corpo de Ana Luiza foi localizado no hall do prédio por porteiros e outros residentes, já sem sinais vitais. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital, que apura as circunstâncias da morte e a possível relação com o suspeito, que foi detido ainda no local.
Nas redes sociais, Ana Luiza se apresentava como psicóloga e também como Miss Bahia 2026. Ela compartilhava conteúdos sobre a rotina profissional, além de trabalhos como modelo em campanhas publicitárias. A jovem também chegou a fazer uma participação na novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo.