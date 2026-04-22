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Após ataque a tiros, prefeita de cidade baiana se manifesta e detalha atentado em estrada

Gestora afirma que moto se aproximou do carro e efetuou os disparos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:12

Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado
Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado Crédito: Reprodução

A prefeita de Livramento de Nossa Senhora, Joanina Sampaio (PSB), se pronunciou após ser alvo de um ataque a tiros na BA-152, na zona rural do município, na terça-feira (21). Em relato, a gestora detalhou o momento em que o veículo em que estava foi atingido pelos disparos.

“Hoje o carro em que eu estava foi alvo de disparos na BA-152, próximo à comunidade de Tabuleiro, enquanto eu seguia para uma visita à zona rural. Uma moto se aproximou do veículo em movimento e efetuou os disparos”, afirmou.

Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado

Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução
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Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução
Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução
Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução
Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução
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Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A prefeita informou que procurou a delegacia logo após o ocorrido e que o caso já está sob investigação. “Estou bem. Registrei um boletim de ocorrência na delegacia, o veículo seguiu para perícia e o caso já está sendo investigado. Confio no trabalho das autoridades e sigo cumprindo minha missão. Deus está comigo”, completou.

O atentado aconteceu em um trecho da rodovia BA-152, nas proximidades da comunidade de Tabuleiro. Até o momento, não há informações sobre a autoria dos disparos ou a motivação do crime. A União dos Municípios da Bahia manifestou apoio à prefeita, que integra a diretoria da entidade, e repudiou o episódio. O caso segue sob apuração das autoridades policiais.

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Tags:

Prefeita Atentado Joanina Sampaio Livramento de Nossa Senhora

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