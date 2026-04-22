INVESTIGAÇÃO

Após ataque a tiros, prefeita de cidade baiana se manifesta e detalha atentado em estrada

Gestora afirma que moto se aproximou do carro e efetuou os disparos

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:12

Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado Crédito: Reprodução

A prefeita de Livramento de Nossa Senhora, Joanina Sampaio (PSB), se pronunciou após ser alvo de um ataque a tiros na BA-152, na zona rural do município, na terça-feira (21). Em relato, a gestora detalhou o momento em que o veículo em que estava foi atingido pelos disparos.

“Hoje o carro em que eu estava foi alvo de disparos na BA-152, próximo à comunidade de Tabuleiro, enquanto eu seguia para uma visita à zona rural. Uma moto se aproximou do veículo em movimento e efetuou os disparos”, afirmou.

Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado 1 de 13

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A prefeita informou que procurou a delegacia logo após o ocorrido e que o caso já está sob investigação. “Estou bem. Registrei um boletim de ocorrência na delegacia, o veículo seguiu para perícia e o caso já está sendo investigado. Confio no trabalho das autoridades e sigo cumprindo minha missão. Deus está comigo”, completou.