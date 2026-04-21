BR-251

Seis pessoas da mesma família morrem em acidente de carro durante viagem para a Bahia

As vítimas seguiam de São Paulo com destino a Nova Canaã, na Bahia, quando bateram de frente com carreta que transportava mercadorias de um site de compras e havia saído de Lauro de Freitas

Wladmir Pinheiro

Publicado em 21 de abril de 2026 às 19:59

Seis pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-251 durante viagem para a Bahia Crédito: Divulgação

Seis pessoas de uma mesma família morreram na madrugada desta terça-feira (21) em um grave acidente registrado na BR-251, nas proximidades de Salinas, no Norte de Minas Gerais. As vítimas seguiam de São Paulo com destino a Nova Canaã, na Bahia, quando o carro em que estavam bateu de frente com uma carreta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o impacto foi tão violento que matou os seis ocupantes na hora. Os corpos ficaram presos às ferragens.

As vítimas foram identificadas como José de Ribamar Rodrigues Santos, de 49 anos; Maria Cíntia Cavalcante dos Santos, de 39; a adolescente Júlia Santos, de 15 anos; Isaac Santos, de 10; João Murilo Santos, de 3; e a avó materna, Solange Pereira Cavalcante, de 59 anos. Um cachorro de estimação da família também estava no carro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram as mortes.

O motorista da carreta, que transportava mercadorias de um site de compras, havia saído de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, com destino a Imbituba, em Santa Catarina. Ele não ficou ferido.

A BR-251 é considerada uma das rodovias mais perigosas da região, segundo a PRF. Em 2025, foram registrados 342 acidentes no trecho.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras. Os veículos envolvidos foram removidos para um pátio do Detran.