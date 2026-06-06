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Idosa morre após sofrer choque elétrico durante faxina em casa na Bahia

Mulher morava na cidade de Conceição do Coité

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2026 às 13:13

Idosa morre após tomar choque elétrico durante faxina em casa na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma idosa morreu na zona rural de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia, na sexta-feira (5). A principal suspeita é de que ela tenha sofrido uma descarga elétrica dentro de casa.

A vítima foi identificada como Júlia da Silva Anunciação, de 77 anos. Ela estava em sua residência, localizada na Fazenda Cajazeiras 2, no povoado de Juazeirinho, quando foi encontrada sem vida por uma equipe da brigada Águia Resgate.

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De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a idosa pode ter sido vítima de eletroplessão, termo utilizado para mortes causadas por choque elétrico.

Segundo a TV Bahia, familiares relataram que Júlia torcia um pano de limpeza próximo a uma tomada com fios expostos no momento do acidente.