VIOLÊNCIA

Motorista é atingido na cabeça após ataque a ônibus com membros de torcida organizada do Vitória

Veículo foi atacado com barras de ferro, pedras e bombas caseiras

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:31

Ônibus com torcida organizada do Vitória é alvo de ataque com pedras e barra de ferro em Salvador Crédito: Semob

Um ônibus do transporte público de Salvador foi alvo de um ataque de vandalismo na manhã deste sábado (6), na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. O veículo, que possuía integrantes de uma torcida organizada do Vitória, foi depredado. O motorista ficou ferido.

O veículo da empresa Plataforma fazia a linha 1077 - Terminal Mussurunga x Km 17/Itapuã quando foi atacado por suspeitos que chegaram em dois carros, por volta das 9h.



Ônibus com torcida organizada do Vitória é alvo de ataque com pedras e barra de ferro em Salvador 1 de 3

Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), os homens invadiram o coletivo e depredaram o veículo com barras de ferro, pedras e bombas caseiras.

No momento da ação, havia passageiros no ônibus, entre eles, pessoas trajando uniformes da torcida organizada do Vitória, que disputa hoje a final da Copa do Nordeste com o Fortaleza no Barradão, em Salvador.

Durante o ataque, estilhaços de vidro atingiram o motorista na cabeça. Ele foi socorrido e recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e informou que equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam intensificação de patrulhamento quando receberam informações sobre o ônibus depredado.

"Ao chegarem, os militares não encontraram mais o ônibus no local do ocorrido. Rondas e buscas foram realizadas a fim de encontrar suspeitos, mas ninguém foi preso", informou a corporação.