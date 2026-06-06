Após desabamento em Pirajá, criança de 9 anos é atendida e passa bem

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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:43
A criança de 9 anos que morava em uma das casas atingidas por um desabamento no bairro de Pirajá, em Salvador, na madrugada deste sábado (6), passou por atendimento médico após ser resgatada.
A menina dormia no imóvel quando a estrutura foi atingida. Ela foi retirada dos escombros pelo Corpo de Bombeiros com escoriações leves e encaminhada para atendimento médico.
De acordo com informações da TV Bahia, a criança já recebeu atendimento e não sofreu ferimentos graves. Ela passa bem.
Criança ficou ferida e casa destruída após desabamento
O acidente aconteceu por volta das 3h, quando uma casa de três pavimentos e cobertura desabou sobre a residência onde a menina estava. No momento do desabamento, havia oito pessoas no imóvel atingido, mas apenas a criança precisou de atendimento médico.
Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), equipes técnicas foram enviadas ao local para realizar uma análise de risco nas residências vizinhas após a remoção das partes instáveis da estrutura pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur). A área foi isolada.