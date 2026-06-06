PIRAJÁ

Criança fica ferida após desabamento de casa em Salvador; área é isolada

A área foi isolada, e imóveis vizinhos foram evacuados para permitir o trabalho das equipes de emergência

Wladmir Pinheiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09:20

Criança ficou ferida e casa destruída após desabamento Crédito: Divulgação/Defesa Civil

Uma criança de nove anos ficou ferida após parte da casa onde ela dormia desabar no bairro de Pirajá, em Salvador, na madrugada deste sábado (6). Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros com escoriações leves.

O imóvel desabou por volta das 3h quando outra casa de dois andares colapsou, atingindo a casa onde a menina dormia. No momento do acidente, havia oito pessoas na residência. A menina foi a única que precisou ser levada para uma unidade de saúde.

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A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (6) e enviou equipes ao local. Ao chegarem, os técnicos constataram que a estrutura já havia colapsado completamente. Não houve registro de vítimas fatais.

A área foi isolada, e imóveis vizinhos foram evacuados para permitir o trabalho das equipes de emergência.

A Codesal acionou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para realizar a demolição de partes instáveis da edificação e a remoção dos escombros. A Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) também foi mobilizada para prestar assistência às famílias afetadas.