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Criança fica ferida após desabamento de casa em Salvador; área é isolada

A área foi isolada, e imóveis vizinhos foram evacuados para permitir o trabalho das equipes de emergência

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09:20

Criança ficou ferida e casa destruída após desabamento
Criança ficou ferida e casa destruída após desabamento Crédito: Divulgação/Defesa Civil

Uma criança de nove anos ficou ferida após parte da casa onde ela dormia desabar no bairro de Pirajá, em Salvador, na madrugada deste sábado (6). Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros com escoriações leves.

O imóvel desabou por volta das 3h quando outra casa de dois andares colapsou, atingindo a casa onde a menina dormia. No momento do acidente, havia oito pessoas na residência. A menina foi a única que precisou ser levada para uma unidade de saúde.

Criança ficou ferida e casa destruída após desabamento

Casa destruída após desabamento por Reprodução e Divulgação
Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros com escoriações leves por Reprodução e Divulgação
Criança ficou ferida e casa destruída após desabamento por Divulgação/Defesa Civil
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Casa destruída após desabamento por Reprodução e Divulgação

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (6) e enviou equipes ao local. Ao chegarem, os técnicos constataram que a estrutura já havia colapsado completamente. Não houve registro de vítimas fatais.

A área foi isolada, e imóveis vizinhos foram evacuados para permitir o trabalho das equipes de emergência.

A Codesal acionou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para realizar a demolição de partes instáveis da edificação e a remoção dos escombros. A Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) também foi mobilizada para prestar assistência às famílias afetadas.

De acordo com a Defesa Civil, será realizada uma vistoria nos imóveis do entorno para avaliar possíveis riscos estruturais após a retirada dos destroços. As causas do desabamento ainda serão investigadas pelos órgãos competentes.

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