Batida frontal entre motos deixa dois mortos e interdita BR-101 na Bahia

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 6 de junho de 2026 às 08:11
Uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou dois mortos e provocou a interdição total da BR-101, na altura do km 714, em Eunápolis, no sul da Bahia, na noite de sexta-feira (5). O acidente ocorreu por volta das 22h25.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou completamente bloqueada após o impacto. O tráfego precisou ser desviado para vias laterais. O trânsito ficou lento na região.
Ainda segundo a PRF, as duas vítimas morreram no local. As causas do acidente ainda serão investigados.
Equipes de resgate e da própria PRF forame enviadas ao local do acidente para realização da perícia.