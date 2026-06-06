EUNÁPOLIS

Batida frontal entre motos deixa dois mortos e interdita BR-101 na Bahia

Ainda segundo a PRF, as duas vítimas morreram no local

Wladmir Pinheiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 08:11

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação

Uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou dois mortos e provocou a interdição total da BR-101, na altura do km 714, em Eunápolis, no sul da Bahia, na noite de sexta-feira (5). O acidente ocorreu por volta das 22h25.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou completamente bloqueada após o impacto. O tráfego precisou ser desviado para vias laterais. O trânsito ficou lento na região.

Ainda segundo a PRF, as duas vítimas morreram no local. As causas do acidente ainda serão investigados.