INTERIOR

Cinco pessoas são presas por venda de notas falsas de R$ 200 na Bahia

Envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Territorial de Santo Amaro

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2026 às 16:39

Cinco pessoas são presas por venda de notas falsas de R$ 200 na Bahia Crédito: Divulgação

Cinco pessoas foram conduzidas à delegacia após serem flagradas com cédulas falsas de R$ 200 em Conceição da Feira, no interior da Bahia, na sexta-feira (5).

O grupo foi localizado na Rua Ruy Barbosa, no centro comercial da cidade, após denúncias de que estaria vendendo dinheiro falsificado na região.

Com os suspeitos, foram apreendidas 34 notas falsas de R$ 200, além de quatro aparelhos celulares.