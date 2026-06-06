Cinco pessoas são presas por venda de notas falsas de R$ 200 na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de junho de 2026 às 16:39
Cinco pessoas foram conduzidas à delegacia após serem flagradas com cédulas falsas de R$ 200 em Conceição da Feira, no interior da Bahia, na sexta-feira (5).
O grupo foi localizado na Rua Ruy Barbosa, no centro comercial da cidade, após denúncias de que estaria vendendo dinheiro falsificado na região.
Com os suspeitos, foram apreendidas 34 notas falsas de R$ 200, além de quatro aparelhos celulares.
Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Territorial de Santo Amaro, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis.