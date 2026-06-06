MOBILIDADE

Novo terminal e duas linhas de ônibus começam a operar em Salvador

Nesta fase inicial, a operação do Terminal Mané Dendê será acompanhada por equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:06

Ônibus no Terminal Mané Dendê Crédito: Divulgação

O Terminal Mané Dendê começou a operar neste sábado (6) e passa a integrar o sistema de transporte público do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Nesta fase inicial, a operação será acompanhada por equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob), que irão monitorar o funcionamento das linhas e realizar ajustes, se necessário.

Com a mudança, as linhas que atendem Rio Sena e Alto da Terezinha com destino à Estação da Lapa passam a sair do novo terminal. A linha 1675 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Pajussara) substitui a antiga 1627, com 24 viagens em dias úteis e 13 viagens aos sábados, domingos e feriados, atendendo Alto da Terezinha e Rio Sena antes de seguir pela Avenida Afrânio Peixoto em direção à Lapa.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador 1 de 37

Já a linha 1676 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Getúlio Vargas) substitui a linha 1628, com 21 viagens em dias úteis, 13 aos sábados e 12 aos domingos. O itinerário contempla as principais vias de Alto da Terezinha e Rio Sena, com acesso à Avenida Afrânio Peixoto e conexão com o Centro.

O Terminal da Terezinha continua em funcionamento e será atendido pelas novas linhas. Já o Terminal de Rio Sena seguirá operando pela manhã para reforçar a saída de passageiros nos horários de pico.

A linha 1676-02 (Rio Sena x Lapa) realiza viagens de apoio em dias úteis, às 4h30, 5h e 5h30, e aos sábados, às 5h15 e 6h, sem operação aos domingos. Além disso, as linhas 1633-03 (Rio Sena x Ondina) e 1633-08 (Mirantes de Periperi x Ondina) continuam saindo do final de linha de Rio Sena, garantindo a manutenção da oferta de transporte e maior comodidade aos usuários.