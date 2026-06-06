POLÍCIA

Operação captura suspeito de assassinato e mulher acusada de contrabando na Rodoviária

Homem investigado por assassinato seguia para Luís Eduardo Magalhães, enquanto mulher embarcaria para São Paulo.

Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2026 às 20:45

Dupla foi presa tentando sair da cidade Crédito: Polícia Civil

Uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) resultou na captura de dois foragidos da Justiça na noite deste sábado (6), na Rodoviária de Salvador, durante mais uma etapa da Operação Artemis.

Entre os detidos está um homem procurado por homicídio. Segundo as forças de segurança, ele tentava deixar a capital baiana com destino ao município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Também foi presa uma mulher que responde a processo por contrabando e que embarcaria em um ônibus interestadual com destino final à cidade de São Paulo.

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De acordo com os investigadores, os dois não estavam juntos no momento da abordagem. Após serem identificados e capturados, os foragidos foram encaminhados para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde os mandados de prisão foram oficialmente cumpridos.

A Operação Artemis integra um conjunto de ações voltadas à localização de criminosos procurados pela Justiça e ao combate às organizações criminosas que atuam na Bahia.