POLÍCIA

Prefeita de cidade na Bahia é vítima de atentado na BA-152

Ninguém ficou ferido durante o ataque a tiros

Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2026 às 21:20

Prefeita Joanina Sampaio é vítima de atentado Crédito: Prefeita Joanina Sampaio é vítima de atentado

O carro da prefeita de Livramento de Nossa Senhora, Joanina Sampaio (PSB), foi alvo de ataque a tiros na BA-152, próximo à comunidade de Tabuleiro, na zona rural do município, que fica no centro-sul da Bahia. O atentado aconteceu nesta terça-feira (21). Ninguém ficou ferido.

Em nota, a prefeita disse que o ataque aconteceu enquanto ela seguia para uma visita à zona rural. "Uma moto se aproximou do veículo em movimento e efetuou os disparos", afirmou.

Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado 1 de 13

"Estou bem. Registrei um boletim de ocorrência na delegacia, o veículo seguiu para perícia e o caso já está sendo investigado. Confio no trabalho das autoridades e sigo cumprindo minha missão", completou.

A União dos Municípios da Bahia (UPB) manifestou solidariedade à prefeita, que é diretora da entidade. "A UPB lamenta veementemente o ocorrido e repudia qualquer ato de violência que ameace a integridade de gestores públicos e de toda a população", afirmou, em nota.

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), disse que acompanha o episódio com preocupação. "Episódios como esse causam apreensão e precisam ser apurados com seriedade e rigor. Acredito no trabalho das autoridades policiais, que já atuam na investigação do caso, para que tudo seja esclarecido e os responsáveis respondam na forma da lei", escreveu.

O PSB, sigla da prefeita, também lamentou o ataque, descrevendo-o como atentado. "O ocorrido representa um ataque inaceitável, que fere não apenas a integridade de uma gestora pública, mas também os princípios democráticos e o livre exercício da vida política", afirmou.