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Prefeita de cidade na Bahia é vítima de atentado na BA-152

Ninguém ficou ferido durante o ataque a tiros

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2026 às 21:20

Prefeita Joanina Sampaio é vítima de atentado
Prefeita Joanina Sampaio é vítima de atentado Crédito: Prefeita Joanina Sampaio é vítima de atentado

O carro da prefeita de Livramento de Nossa Senhora, Joanina Sampaio (PSB), foi alvo de ataque a tiros na BA-152, próximo à comunidade de Tabuleiro, na zona rural do município, que fica no centro-sul da Bahia. O atentado aconteceu nesta terça-feira (21). Ninguém ficou ferido.

Em nota, a prefeita disse que o ataque aconteceu enquanto ela seguia para uma visita à zona rural. "Uma moto se aproximou do veículo em movimento e efetuou os disparos", afirmou.

Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado

Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução
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Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução
Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução
Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução
Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução
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Prefeita Joanina Sampaio foi vítima de atentado por Reprodução

"Estou bem. Registrei um boletim de ocorrência na delegacia, o veículo seguiu para perícia e o caso já está sendo investigado. Confio no trabalho das autoridades e sigo cumprindo minha missão", completou.

A União dos Municípios da Bahia (UPB) manifestou solidariedade à prefeita, que é diretora da entidade. "A UPB lamenta veementemente o ocorrido e repudia qualquer ato de violência que ameace a integridade de gestores públicos e de toda a população", afirmou, em nota.

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A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), disse que acompanha o episódio com preocupação. "Episódios como esse causam apreensão e precisam ser apurados com seriedade e rigor. Acredito no trabalho das autoridades policiais, que já atuam na investigação do caso, para que tudo seja esclarecido e os responsáveis respondam na forma da lei", escreveu.

O PSB, sigla da prefeita, também lamentou o ataque, descrevendo-o como atentado. "O ocorrido representa um ataque inaceitável, que fere não apenas a integridade de uma gestora pública, mas também os princípios democráticos e o livre exercício da vida política", afirmou.

A Polícia Civil foi procurada, mas não deu retorno até a publicação desta matéria.

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Bahia Politica

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