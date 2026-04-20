RIO GRANDE DO SUL

Pelo menos 12 pessoas ficam feridas após acidente em brinquedo de parque de diversões

Caso aconteceu na Região Metropolitana de Porto Alegre

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 18:41

Acidente em parque de diversões Crédito: Reprodução/Redes sociais

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas após um acidente com um brinquedo do Parque Las Vegas, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de domingo (19).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma estrutura quebrou e provocou a queda das pessoas. O brinquedo leva passageiros até uma certa altura e depois faz com que haja uma queda livre, contida por freios potentes.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o acidente. De acordo com o g1 Rio Grande do Sul, a Polícia Civil informou que as pessoas caíram de um altura de 2 metros.

Um homem de 28 anos e uma criança, de 8, estão internados com quadro de saúde estável.

"Quando estava subindo, ele já tinha feito o primeiro movimento de giro. No movimento de subida, ele caiu. Mas temos que apurar para ver se de fato aconteceu. Para isso, estamos reunindo todos os vestígios possíveis", disse o perito-chefe da divisão de engenharia do IGP-RS, Valmor Gomes de Oliveira.

De acordo com a perícia, dois cabos de sustentação do brinquedo foram localizados rompidos. No entanto, ainda não é possível afirmar que essa é a causa do acidente.