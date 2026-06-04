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Caixa altera sorteios da Mega-Sena durante Corpus Christi; veja novas datas

Realização de todos os jogos habituais será afetada pelo feriado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 20:57

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Durante o feriado de Corpus Christi, que ocorre nesta quinta-feira (4), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de junho, os sorteios não ocorreram neste dia.

Neste dia ocorria os sorteios da Lotofácil, da Quina, da Mega-Sena, da Timemania e do Dia de Sorte.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais

Os sorteios voltam à programação normal na sexta-feira (5), com os sorteios da Lotofácil, Quina, Lotomania, Super Sete e Dupla Sena a partir das 21h.

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, sempre às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

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