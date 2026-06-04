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Antiga fábrica de cerveja vira megacomplexo de tecnologia e inovação de R$ 290 milhões

Empreendimento tem potencial para ser o maior polo de inovação e economia criativa da América Latina

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 19:13

Antiga fábrica da Ambev do bairro Rebouças, região central de Curitiba
Antiga fábrica da Ambev do bairro Rebouças, região central de Curitiba Crédito: Reprodução

A antiga fábrica da Brahma/Ambev, no bairro Rebouças, em Curitiba, capital paranaense, dará espaço para um novo empreendimento. A assinatura da ordem de serviço para dar início às obras da Fábrica de Ideias, empreendimento com potencial para ser o maior polo de inovação e economia criativa da América Latina, foi realizada nesta quarta-feira (3).

O complexo será implantado em uma área de 50 mil metros quadrados, com investimento da ordem de R$ 296,5 milhões. O projeto prevê 34 mil metros quadrados de área construída, preservando parte das estruturas históricas da antiga fábrica por meio de um retrofit sustentável, técnica que moderniza integralmente os espaços sem descaracterizar as fachadas e elementos arquitetônicos originais.

O novo espaço será destinado à instalação de empresas de tecnologia, instituições de pesquisa, startups, laboratórios de inovação e escritórios governamentais, formando um ambiente colaborativo voltado ao desenvolvimento de soluções inovadoras.

Dicas de como gelar a cerveja em menos de 5 minutos

Papel-toalha úmido no freezer: envolver a cerveja com papel molhado faz a bebida gelar mais rápido no congelador por Reprodução
Gelo, água e sal: adicionar água e sal ao gelo ajuda a reduzir a temperatura e acelera o resfriamento da bebida por Reprodução
Rotação na água com gelo: Girar a lata ou garrafa na água com gelo aumenta o contato com o frio e agiliza o processo por Reprodução
Gelo, sal e álcool: Mistura com gelo, sal grosso e álcool cria um ambiente mais frio e pode gelar a cerveja em cerca de cinco minutos por Reprodução
Organização do cooler: intercalar camadas de gelo, água e cervejas melhora a distribuição do frio e acelera o resfriamento por Freepik
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Papel-toalha úmido no freezer: envolver a cerveja com papel molhado faz a bebida gelar mais rápido no congelador por Reprodução

“A ideia é fazer um grande centro de inovação para acolher empresas de diversos segmentos, do agro ao setor automotivo, do esporte à saúde, fortalecendo essa cadeia produtiva que vem crescendo e que gera muitos empregos, em especial para os jovens”, afirmou o governador Ratinho Junior.

A Fábrica de Ideias também atuará em sintonia com o Vale do Pinhão, que fica no entorno do local. A proposta da gestão municipal é ampliar as conexões entre startups, universidades, grandes empresas e o poder público, estimulando novos negócios, pesquisas e soluções tecnológicas.

Entre as principais estruturas previstas estão áreas de coworking, incubadoras, aceleradoras, laboratórios de tecnologia, incluindo inteligência artificial e gamificação, além de centros de pesquisa avançada.

O complexo também contará com uma extensão do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC) e do Museu da Comunicação e Inovação, fortalecendo a integração entre tecnologia e produção cultural.

Outro destaque será o Boulevard Alfred Agache, espaço de convivência, gastronomia e lazer inspirado no urbanista francês que ajudou a planejar Curitiba. O projeto prevê ainda auditório moderno com capacidade para 250 pessoas, áreas para eventos e a Praça Integradora, um grande espaço aberto pensado para estimular a circulação de pessoas, ideias e experiências entre os ambientes de arte e tecnologia.

Curitiba

Curitiba por Reprodução
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O conceito arquitetônico da Fábrica de Ideias foi doado pela Audi do Brasil, como contrapartida do programa Paraná Competitivo. A montadora investiu cerca de R$ 4,1 milhões no desenvolvimento do projeto executivo, assinado pelo escritório curitibano Ricardo Amaral Arquitetos Associados.

Além da preservação histórica, o projeto contempla soluções modernas de eficiência energética, acessibilidade e sustentabilidade. O espaço também receberá painéis de grafite em homenagem a personalidades paranaenses, como os engenheiros André e Antônio Rebouças e o cientista César Lattes.

As obras serão executadas pelo Consórcio Inova Paraná, formado pelas empresas Cesbe Engenharia, RAC Engenharia, JPM Arquitetura, Arqui Brasil Arquitetura e Restauração e Encimar Curitiba, vencedor da licitação integrada.

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