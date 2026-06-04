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Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, deixa a cadeia após receber perdão judicial

Resultado do julgamento foi anunciado na madrugada desta quinta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:34

Monique Medeiros deixa a prisão no Rio de Janeiro
Monique Medeiros deixa a prisão no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/RJ2

A mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros, foi solta na tarde desta quinta-feira (4) após receber perdão judicial durante o julgamento sobre a morte do filho. Ela deixou o Complexo de Gericinó, na zona Oeste do Rio de Janeiro, no banco traseiro de um carro e não falou com a imprensa. Um irmão foi buscá-la.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceu a responsabilidade de Monique Medeiros por omissão diante das torturas sofridas pelo menino. Porém, a juíza fixou pena de 1 ano e 4 meses pelo crime de omissão diante da tortura, período já cumprido pela ré durante o processo. Por isso, ela foi colocada em liberdade. 

Caso Henry Borel

Sessão do julgamento do caso Henry Borel por Reprodução/TV Globo
Ex-vereador Jairinho e Monique Medeiros respondem pelo assassinato do filho dela, o Henry Borel, de 4 anos, em março de 2021 por Reprodução
Henry Borel foi morto aos 4 anos por Reprodução
Jairinho era vereador quando o crime ocorreu por Reprodução/ TV Globo
Henry e o pai, Leniel Borel por Reprodução
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Sessão do julgamento do caso Henry Borel por Reprodução/TV Globo

A juíza Elizabeth Machado Louro, ao declarar extinta a punibilidade de Monique, afirmou que a reação da sociedade sobre Monique foi "desproporcional e desmesurada". Ela considerou a reação "discriminatória de gênero", influenciada pela "cultura patriarcal" que, segundo Elizabeth, ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas sociais. Elizabeth afirmou ainda que o papel reservado à mulher nos modelos patriarcais "não só exige que ela seja mãe, mas a mãe perfeita".

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A defesa de Jairinho e o Ministério Público afirmaram que vão recorrer da decisão. O julgamento terminou com a condenação do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, padrasto da criança. Ele recebeu pena de 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, tortura e coação. 

Henry Borel morreu na madrugada do dia 8 de março de 2021, após ser levado por Monique e Jairinho para o hospital. Ele tinha 4 anos. 

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