APOSTAS

Vai ter sorteio da Mega-Sena 3015 hoje? Veja o que muda nesta quinta-feira (4)

Realização de todos os jogos habituais será afetada pelo feriado de Corpus Christi

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:30

Mega-Sena não teve acertador Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Durante o feriado de Corpus Christi, que ocorre nesta quinta-feira (4), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de junho, os sorteios não ocorreram neste dia.

Neste dia ocorria os sorteios da Lotofácil, da Quina, da Mega-Sena, da Timemania e do Dia de Sorte.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana 1 de 7

Os sorteios voltam à programação normal na sexta-feira (5), com os sorteios da Lotofácil, Quina, Lotomania, Super Sete e Dupla Sena a partir das 21h.