Vai ter sorteio da Mega-Sena 3015 hoje? Veja o que muda nesta quinta-feira (4)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:30
Durante o feriado de Corpus Christi, que ocorre nesta quinta-feira (4), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de junho, os sorteios não ocorreram neste dia.
Neste dia ocorria os sorteios da Lotofácil, da Quina, da Mega-Sena, da Timemania e do Dia de Sorte.
Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana
Os sorteios voltam à programação normal na sexta-feira (5), com os sorteios da Lotofácil, Quina, Lotomania, Super Sete e Dupla Sena a partir das 21h.
Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, sempre às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.