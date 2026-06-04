RISCO À SAÚDE

Após barata ser flagrada andando sobre lasanhas no freezer, supermercado é notificado pela Vigilância Sanitária

Estabelecimento possuía sujeira e abertura no teto

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:33

Barata é flagrada por cliente andando sobre lasanhas em freezer de supermercado Crédito: Reprodução/ *Imagem melhorada com IA

Após a circulação de um vídeo que mostra uma barata andando sobre produtos alimentícios, um supermercado de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, se tornou alvo de uma inspeção da Vigilância Sanitária municipal na última segunda-feira (1º).

Segundo informações apuradas pelo portal g1, o estabelecimento foi notificado em virtude de a equipe fiscalizadora ter encontrado sujeira dentro e embaixo dos freezers. Além disso, foi identificado um buraco no teto do supermercado.

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O órgão fiscalizador determinou a limpeza dos equipamentos e orientou que a empresa reduza a quantidade de caixas de papelão, que servem como abrigo para insetos, como baratas.

As imagens gravadas por um cliente foram divulgadas pelo portal g1. No vídeo, o consumidor está no setor de alimentos congelados e abre um dos freezers do estabelecimento, onde estão armazenadas lasanhas prontas. Nas imagens, é possível ver uma barata caminhando sobre as embalagens dos produtos.