Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:35
Funcionários denunciaram a presença de baratas, além de fezes e urina de gatos, entre os produtos de um supermercado em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. A denúncia foi feita na última terça-feira (26).
Além dos trabalhadores, clientes também relataram irregularidades nas condições de higiene do estabelecimento, conforme apurado pelo g1. Segundo os relatos, havia fezes e urina de gatos próximas a produtos alimentícios, além da presença de baratas no local.
Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado
Imagens mostram o momento em que duas baratas circulam entre pacotes de pão de forma em uma das prateleiras. Em outros registros, fardos de feijão aparecem próximos a fezes de gatos.
Os funcionários também afirmam receber refeições em condições consideradas inadequadas. “A comida é muito precária. Já encontraram arroz com larvas, verduras com bichos e frango praticamente cru”, relatou um deles ao g1.
Além disso, os trabalhadores denunciaram a escassez de uniformes para as equipes.
Vigilância Sanitária interdita delivery de yakisoba, em Suzano, São Paulo
Em nota, o supermercado afirmou que as imagens são antigas e não refletem as condições atuais da loja.
"A empresa reforça que segue rigorosamente as normas sanitárias e os protocolos de segurança alimentar em todas as suas unidades, assegurando que suas operações estejam em conformidade com os padrões de higiene exigidos", informou.
A Prefeitura de São Pedro da Aldeia declarou que não há registros de denúncias contra o estabelecimento, mas informou que uma fiscalização será realizada em breve.