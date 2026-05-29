RISCO À SAÚDE

Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado

Trabalhadores denunciaram irregularidades sanitárias do estabelecimento; gestão nega

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:35

Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado Crédito: Reprodução/g1

Funcionários denunciaram a presença de baratas, além de fezes e urina de gatos, entre os produtos de um supermercado em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. A denúncia foi feita na última terça-feira (26).

Além dos trabalhadores, clientes também relataram irregularidades nas condições de higiene do estabelecimento, conforme apurado pelo g1. Segundo os relatos, havia fezes e urina de gatos próximas a produtos alimentícios, além da presença de baratas no local.

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Imagens mostram o momento em que duas baratas circulam entre pacotes de pão de forma em uma das prateleiras. Em outros registros, fardos de feijão aparecem próximos a fezes de gatos.

Os funcionários também afirmam receber refeições em condições consideradas inadequadas. “A comida é muito precária. Já encontraram arroz com larvas, verduras com bichos e frango praticamente cru”, relatou um deles ao g1.

Além disso, os trabalhadores denunciaram a escassez de uniformes para as equipes.

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Em nota, o supermercado afirmou que as imagens são antigas e não refletem as condições atuais da loja.

"A empresa reforça que segue rigorosamente as normas sanitárias e os protocolos de segurança alimentar em todas as suas unidades, assegurando que suas operações estejam em conformidade com os padrões de higiene exigidos", informou.