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Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado

Trabalhadores denunciaram irregularidades sanitárias do estabelecimento; gestão nega

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:35

Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado
Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado Crédito: Reprodução/g1

Funcionários denunciaram a presença de baratas, além de fezes e urina de gatos, entre os produtos de um supermercado em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. A denúncia foi feita na última terça-feira (26).

Além dos trabalhadores, clientes também relataram irregularidades nas condições de higiene do estabelecimento, conforme apurado pelo g1. Segundo os relatos, havia fezes e urina de gatos próximas a produtos alimentícios, além da presença de baratas no local.

Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado

Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado por Reprodução/g1
Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado por Reprodução/g1
Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado por Reprodução/g1
Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado por Reprodução/g1
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Larvas na comida, baratas e fezes entre produtos: funcionários denunciam supermercado por Reprodução/g1

Imagens mostram o momento em que duas baratas circulam entre pacotes de pão de forma em uma das prateleiras. Em outros registros, fardos de feijão aparecem próximos a fezes de gatos.

Os funcionários também afirmam receber refeições em condições consideradas inadequadas. “A comida é muito precária. Já encontraram arroz com larvas, verduras com bichos e frango praticamente cru”, relatou um deles ao g1.

Além disso, os trabalhadores denunciaram a escassez de uniformes para as equipes.

Vigilância Sanitária interdita delivery de yakisoba, em Suzano, São Paulo

Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
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Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano

Em nota, o supermercado afirmou que as imagens são antigas e não refletem as condições atuais da loja.

"A empresa reforça que segue rigorosamente as normas sanitárias e os protocolos de segurança alimentar em todas as suas unidades, assegurando que suas operações estejam em conformidade com os padrões de higiene exigidos", informou.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia declarou que não há registros de denúncias contra o estabelecimento, mas informou que uma fiscalização será realizada em breve.

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