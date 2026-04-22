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Elaine Sanoli
Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:37
Uma fábrica de pães foi interditada pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa) nesta quarta-feira (22) por funcionar de forma irregular. O estabelecimento, localizado no bairro do Jacintinho, não possuía alvará sanitário e apresentava ferrugem em equipamentos.
Durante a inspeção, foram identificadas condições higiênico-sanitárias inadequadas que comprometem a segurança dos alimentos produzidos no local, como a grande quantidade de ferrugem encontrada nos maquinários. Além dessas irregularidades, o estabelecimento não possuía certificado de controle de pragas.
Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades
“O estabelecimento tem o prazo de 90 dias para se adequar à legislação sanitária e solicitar a desinterdição. Ele foi autuado e responderá a processo administrativo”, informou o chefe especial da Visa, Airton Santos.
Após o processo administrativo, a penalidade pode incluir multa que varia de R$ 180 a R$ 38 mil, em caso de reincidência nas infrações.