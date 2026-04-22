VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fábrica de pães é interditada por ferrugem em equipamentos; multa pode chegar a R$ 38 mil

Estabelecimento também não possuía certificado de controle de pragas

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:37

Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades Crédito: Divulgação

Uma fábrica de pães foi interditada pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa) nesta quarta-feira (22) por funcionar de forma irregular. O estabelecimento, localizado no bairro do Jacintinho, não possuía alvará sanitário e apresentava ferrugem em equipamentos.



Durante a inspeção, foram identificadas condições higiênico-sanitárias inadequadas que comprometem a segurança dos alimentos produzidos no local, como a grande quantidade de ferrugem encontrada nos maquinários. Além dessas irregularidades, o estabelecimento não possuía certificado de controle de pragas.

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“O estabelecimento tem o prazo de 90 dias para se adequar à legislação sanitária e solicitar a desinterdição. Ele foi autuado e responderá a processo administrativo”, informou o chefe especial da Visa, Airton Santos.