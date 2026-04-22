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Fábrica de pães é interditada por ferrugem em equipamentos; multa pode chegar a R$ 38 mil

Estabelecimento também não possuía certificado de controle de pragas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:37

Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades
Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades Crédito: Divulgação

Uma fábrica de pães foi interditada pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa) nesta quarta-feira (22) por funcionar de forma irregular. O estabelecimento, localizado no bairro do Jacintinho, não possuía alvará sanitário e apresentava ferrugem em equipamentos.

Durante a inspeção, foram identificadas condições higiênico-sanitárias inadequadas que comprometem a segurança dos alimentos produzidos no local, como a grande quantidade de ferrugem encontrada nos maquinários. Além dessas irregularidades, o estabelecimento não possuía certificado de controle de pragas.

Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades

Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades por Divulgação
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Vigilância Sanitária interdita panificação por irregularidades por Divulgação

“O estabelecimento tem o prazo de 90 dias para se adequar à legislação sanitária e solicitar a desinterdição. Ele foi autuado e responderá a processo administrativo”, informou o chefe especial da Visa, Airton Santos.

Após o processo administrativo, a penalidade pode incluir multa que varia de R$ 180 a R$ 38 mil, em caso de reincidência nas infrações.

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