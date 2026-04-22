DISPUTA JUDICIAL

Farmácia vai indenizar em R$ 120 mil família de entregador morto em acidente

Decisão foi tomada pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho

Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:01

Farmácia fica localizada em Minas Gerais Crédito: Shutterstock

Uma farmácia de Governador Valadares, em Minas Gerais, foi condenada a pagar R$ 120 mil de indenização à família de um entregador morto em um acidente de trânsito enquanto trabalhava. O valor será dividido entre a mãe, que receberá R$ 40 mil, e os quatro irmãos da vítima, com R$ 20 mil para cada um.

A decisão é da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que considerou a atividade de entregador em motocicleta como de risco. Mesmo com o acidente tendo sido provocado por outro motorista, a Justiça entendeu que a empresa deve ser responsabilizada. As informações foram divulgadas pelo TST.

O acidente aconteceu à noite, no centro da cidade, quando o motociclista, de 36 anos, foi atingido por um carro que fez uma conversão proibida. Ele morreu na hora. Outras três motos também se envolveram na colisão. Segundo o processo, o motorista do carro estava bêbado e fugiu sem prestar socorro.

Em decisões anteriores, a Justiça do Trabalho em Minas Gerais já havia reconhecido o direito à indenização para a mãe e os irmãos, destacando o impacto emocional da perda e o vínculo familiar. Inicialmente, os valores fixados eram maiores.