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Farmácia vai indenizar em R$ 120 mil família de entregador morto em acidente

Decisão foi tomada pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:01

Farmácia fica localizada em Minas Gerais
Farmácia fica localizada em Minas Gerais Crédito: Shutterstock

Uma farmácia de Governador Valadares, em Minas Gerais, foi condenada a pagar R$ 120 mil de indenização à família de um entregador morto em um acidente de trânsito enquanto trabalhava. O valor será dividido entre a mãe, que receberá R$ 40 mil, e os quatro irmãos da vítima, com R$ 20 mil para cada um.

A decisão é da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que considerou a atividade de entregador em motocicleta como de risco. Mesmo com o acidente tendo sido provocado por outro motorista, a Justiça entendeu que a empresa deve ser responsabilizada. As informações foram divulgadas pelo TST. 

O acidente aconteceu à noite, no centro da cidade, quando o motociclista, de 36 anos, foi atingido por um carro que fez uma conversão proibida. Ele morreu na hora. Outras três motos também se envolveram na colisão. Segundo o processo, o motorista do carro estava bêbado e fugiu sem prestar socorro.

Em decisões anteriores, a Justiça do Trabalho em Minas Gerais já havia reconhecido o direito à indenização para a mãe e os irmãos, destacando o impacto emocional da perda e o vínculo familiar. Inicialmente, os valores fixados eram maiores.

Ao analisar o caso, o TST manteve o entendimento de que familiares próximos têm direito à indenização, mas reduziu o total para R$ 120 mil. O relator destacou ainda que a empresa já havia sido condenada em outro processo a pagar R$ 130 mil à filha do trabalhador. A decisão foi unânime.

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