CRIME

Miss baiana encontrada morta após cair de prédio namorava com suspeito há três meses

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi encontrado morto horas após a prisão

Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:48

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio Crédito: Reprodução/Redes sociais

A ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia, Ana Luiza Mateus, 29, que morreu após cair do 13º andar de um prédio no Rio de Janeiro, namorava há três meses com o homem que foi preso pelo feminicídio. Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi encontrado morto dentro de uma cela da Delegacia de Homicídios do Rio, horas após o crime. A polícia acredita que ele tenha cometido suicídio.

Segundo o delegado Renato Martins, Ana Luiza e Endreo começaram um relacionamento há três meses e estavam no Rio desde o dia 17 de abril. O apartamento localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, era alugado por temporada. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

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Em depoimento após ser preso, Endreo teria dito que era culpado pela queda, mas não havia confessado diretamente o crime. Ele foi preso em flagrante, suspeito de feminicídio, e encontrado morto horas depois dentro da cela onde estava detido.

O crime

Ana Luiza e Endreo estavam hospedados no apartamento havia cerca de uma semana. O caso veio à tona por volta das 5h30, quando moradores do edifício acionaram a Polícia Militar após ouvirem uma discussão intensa e indícios de agressão no imóvel. De acordo com relatos de vizinhos, o casal teria passado a noite e a madrugada em conflito.

Pouco depois, o corpo de Ana Luiza foi localizado no hall do prédio por porteiros e outros residentes, já sem sinais vitais. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital, que apura as circunstâncias da morte e a possível relação com o suspeito, que foi detido ainda no local.