Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Miss baiana encontrada morta após cair de prédio namorava com suspeito há três meses

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi encontrado morto horas após a prisão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:48

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio Crédito: Reprodução/Redes sociais

ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia, Ana Luiza Mateus, 29, que morreu após cair do 13º andar de um prédio no Rio de Janeiro, namorava há três meses com o homem que foi preso pelo feminicídio. Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi encontrado morto dentro de uma cela da Delegacia de Homicídios do Rio, horas após o crime. A polícia acredita que ele tenha cometido suicídio.

Segundo o delegado Renato Martins, Ana Luiza e Endreo começaram um relacionamento há três meses e estavam no Rio desde o dia 17 de abril. O apartamento localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, era alugado por temporada. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. 

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
1 de 30
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais

Em depoimento após ser preso, Endreo teria dito que era culpado pela queda, mas não havia confessado diretamente o crime. Ele foi preso em flagrante, suspeito de feminicídio, e encontrado morto horas depois dentro da cela onde estava detido. 

O crime

Ana Luiza e Endreo estavam hospedados no apartamento havia cerca de uma semana. O caso veio à tona por volta das 5h30, quando moradores do edifício acionaram a Polícia Militar após ouvirem uma discussão intensa e indícios de agressão no imóvel. De acordo com relatos de vizinhos, o casal teria passado a noite e a madrugada em conflito.

Leia mais

Imagem - Preso suspeito de matar miss baiana no Rio é encontrado morto dentro de cela

Preso suspeito de matar miss baiana no Rio é encontrado morto dentro de cela

Imagem - Miss baiana encontrada morta no Rio tinha passagem comprada para Salvador nesta quarta (22)

Miss baiana encontrada morta no Rio tinha passagem comprada para Salvador nesta quarta (22)

Imagem - Modelo e influenciadora: saiba quem é a jovem miss baiana morta após despencar de apartamento no Rio

Modelo e influenciadora: saiba quem é a jovem miss baiana morta após despencar de apartamento no Rio

Pouco depois, o corpo de Ana Luiza foi localizado no hall do prédio por porteiros e outros residentes, já sem sinais vitais. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital, que apura as circunstâncias da morte e a possível relação com o suspeito, que foi detido ainda no local.

Nas redes sociais, Ana Luiza se apresentava como psicóloga e também como Miss Bahia 2026. Ela compartilhava conteúdos sobre a rotina profissional, além de trabalhos como modelo em campanhas publicitárias. A jovem também chegou a fazer uma participação na novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo.

Mais recentes

Imagem - Afastado por denúncia de assédio sexual, ministro do STJ tem remuneração mensal de R$ 100 mil

Afastado por denúncia de assédio sexual, ministro do STJ tem remuneração mensal de R$ 100 mil
Imagem - STJ manda soltar MC Ryan, MC Poze do Rodo e dono da Choquei, presos em esquema de R$ 1,6 bilhão

STJ manda soltar MC Ryan, MC Poze do Rodo e dono da Choquei, presos em esquema de R$ 1,6 bilhão
Imagem - Motorista agride funcionária de pedágio após tentar pagar com dinheiro em cabine automática

Motorista agride funcionária de pedágio após tentar pagar com dinheiro em cabine automática