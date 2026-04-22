Miss baiana encontrada morta no Rio tinha passagem comprada para Salvador nesta quarta (22)

Namorado de Ana Luiza Mateus foi preso em flagrante, suspeito de feminicídio

  • Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 14:12

Ana Luiza Mateus Crédito: Reprodução

Ana Luiza Mateus, a ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia que foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tinha passagem comprada para voltar para a Bahia nesta quarta-feira (22). O namorado dela, Tarso Ferreira, foi preso em flagrante, suspeito de feminicídio.

A informação foi confirmada pelo delegado Renato Martins, titular da Delegacia de Homicídios. De acordo com ele, os relatos apontam que a madrugada do casal foi marcada por brigas constantes. Funcionários do prédio e vizinhos relatam um "guerra".

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
"Temos desde elementos testemunhais, tivemos diversas testemunhas de fontes independentes, pessoas distintas que falaram a mesma coisa: havia entre eles uma relação muito abusiva, com discussão acalorada há alguns dias, e nesta madrugada especialmente houve uma espécie de guerra entre eles que foi muito ouvida por vizinhos e funcionários do condomínio", disse o delegado em entrevista ao RJTV da TV Globo

Ainda segundo o delegado, o suspeito alterou o local da morte. "Ele mexeu, ele moveu a cena do crime. Ele tenta, segundo relatos, sair pela porta dos fundos do condomínio, e aparece lá de repente chorando muito, só que mexendo no corpo, isso não pode ser feito, isso é uma violação da prova processual", explicou.

O suspeito admitiu, durante o depoimento, a ocorrência de brigas entre ele e Ana Luiza por causa de um "ciúme doentio" da parte dele. "Por conta disso, ele acaba dizendo que é culpado", disse o delegado Renato Martins.

