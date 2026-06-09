BRASIL

Polícia apreende 50 mil figurinhas falsas às vésperas da Copa do Mundo

Operação realizada a dois dias da Copa apreendeu mais de 50 mil figurinhas, mil álbuns e camisetas da seleção suspeitos de falsificação

Metrópoles

Publicado em 9 de junho de 2026 às 22:03

Tradição da troca de figurinhas da Copa do MundO Crédito: Sora Maia/CORREIO

A dois dias da estreia da Copa do Mundo de 2026, a Polícia Civil apreendeu mais de 50 mil figurinhas, mil álbuns do torneio e 1.039 camisetas da Seleção Brasileira suspeitos de falsificação durante uma operação realizada nesta terça-feira (9) nos bairros do Brás e do Canindé, na região central de São Paulo.