Polícia apreende 50 mil figurinhas falsas às vésperas da Copa do Mundo

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Metrópoles
Publicado em 9 de junho de 2026 às 22:03
A dois dias da estreia da Copa do Mundo de 2026, a Polícia Civil apreendeu mais de 50 mil figurinhas, mil álbuns do torneio e 1.039 camisetas da Seleção Brasileira suspeitos de falsificação durante uma operação realizada nesta terça-feira (9) nos bairros do Brás e do Canindé, na região central de São Paulo.
A operação foi realizada por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em estabelecimentos localizados nos bairros do Brás e do Canindé, conhecidos polos de comércio popular da capital paulista.