PRÊMIO MILIONÁRIO

Aposta simples de R$ 3,50 leva prêmio de mais de R$ 34 milhões na Timemania

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta terça-feira (9)

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 22:09

Timemania Crédito: Shutterstock

O concurso nº 2401 da Timemania foi sorteado na noite desta terça-feira (9), no Espaço da Sorte. O prêmio de mais de R$ 34 milhões saiu para uma aposta única.

O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Avanhandava, em São Paulo, na Lotérica Vitória. A aposta, do tipo simples, com cinco números e custo mínimo de R$ 3,50, levou R$ 34.187.113,80.

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Além do ganhador principal, 9 apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 37.190,32 cada. Outras 324 apostas faturaram R$ 1.475,80 com cinco acertos.

Com quatro números acertados, 5.919 apostas ganharam R$ 10,50. Outros 54.296 apostadores levaram R$ 3,50 cada.

Ao todo, 15.043 pessoas acertaram apenas o time do coração e ficaram com o prêmio de R$ 8,50.

Os números sorteados foram: 01-08-10-38-40-50-63.



O time do coração foi: 66 - Sampaio Corrêa/MA.



Como jogar?

O jogador deve escolher dez números entre os 80 disponíveis e um 'Time do Coração'. São sorteados sete números e um clube de futebol por concurso. Se o apostador tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.