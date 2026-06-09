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Aposta simples de R$ 3,50 leva prêmio de mais de R$ 34 milhões na Timemania

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta terça-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 22:09

Timemania
Timemania Crédito: Shutterstock

O concurso nº 2401 da Timemania foi sorteado na noite desta terça-feira (9), no Espaço da Sorte. O prêmio de mais de R$ 34 milhões saiu para uma aposta única.

O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Avanhandava, em São Paulo, na Lotérica Vitória. A aposta, do tipo simples, com cinco números e custo mínimo de R$ 3,50, levou R$ 34.187.113,80. 

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Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões na Loto por Reprodução
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Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução

Além do ganhador principal, 9 apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 37.190,32 cada. Outras 324 apostas faturaram R$ 1.475,80 com cinco acertos.

Com quatro números acertados, 5.919 apostas ganharam R$ 10,50. Outros 54.296 apostadores levaram R$ 3,50 cada.

Ao todo, 15.043 pessoas acertaram apenas o time do coração e ficaram com o prêmio de R$ 8,50.

    • Os números sorteados foram: 01-08-10-38-40-50-63.
    • O time do coração foi: 66 - Sampaio Corrêa/MA.

Como jogar?

O jogador deve escolher dez números entre os 80 disponíveis e um 'Time do Coração'. São sorteados sete números e um clube de futebol por concurso. Se o apostador tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. O valor da aposta é de R$ 3,50.

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