ELEIÇÕES 2026

Campanha orienta eleitores a cobrar propostas concretas para melhorar a segurança pública

Instituto Sou da Paz lança agenda com medidas para enfrentar o crime organizado, reduzir roubos, combater a violência contra mulheres e retirar armas ilegais de circulação

Mariana Rios

Publicado em 9 de junho de 2026 às 21:55

Violência põe Bahia em evidência nacional Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A segurança pública deve ser um dos temas mais debatidos nas eleições de outubro de 2026. De olho nesse cenário, o Instituto Sou da Paz lançou nesta terça-feira (9) a campanha Vote pela Paz, que busca incentivar os eleitores a analisar com mais atenção as propostas apresentadas por candidatos para enfrentar a violência no país.

A iniciativa foi apresentada durante um evento realizado em parceria com o Centro de Gestão e Políticas Públicas (CGPP) do Insper, em São Paulo. A proposta é estimular um debate baseado em dados e resultados, afastando o foco de promessas consideradas simplistas e sem eficácia comprovada.

Além da campanha, a organização divulgou o documento "Brasil em Ação pela Paz – Propostas para uma segurança pública de verdade", que reúne sugestões voltadas tanto para governos estaduais quanto para o governo federal. A ideia é oferecer subsídios para que a população faça cobranças mais qualificadas durante o período eleitoral.

Ônibus param de circular por conta da violência 1 de 6

Entre os principais temas apontados na agenda estão a proteção de mulheres e meninas, o fortalecimento das polícias, o combate ao crime organizado, a redução dos roubos e a retirada de armas ilegais de circulação.

O documento também destaca cinco áreas consideradas fundamentais para alcançar esses objetivos: valorização e capacitação dos profissionais da segurança pública; fortalecimento das investigações criminais; investimentos responsáveis em tecnologia; integração entre órgãos públicos e instituições; e combate ao tráfico ilegal de armas e munições.

Segundo o Instituto Sou da Paz, pesquisas recentes mostram que a população brasileira deseja uma polícia mais preparada, a aplicação efetiva das leis e menos armas em circulação. A organização afirma que o eleitor tem demonstrado interesse crescente por soluções que apresentem resultados concretos no enfrentamento da violência.

"A população está cansada de frases de efeito, improviso e promessas simplistas na área da segurança pública. O que as pessoas querem é resultado concreto, proteção no cotidiano e políticas que funcionem de verdade. O período eleitoral é uma oportunidade importante para elevar a qualidade desse debate", afirmou Carolina Ricardo, diretora-executiva do Instituto Sou da Paz.