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Wendel de Novais
Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:28
A candidata a miss baiana Ana Luiza Mateus, de 29 anos, morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, era uma modelo e influenciadora conhecida nas redes sociais. Psicóloga de formação e natural de Teixeira de Freitas, na Bahia, ela saiu do estado para o Rio com a intenção de investir na carreira de modelo.
Nas redes sociais como psicóloga, ela compartilhava uma rotina de ensaios e trabalhos publicitários em que era modelo. Por isso, reunia mais de 15 mil seguidores que acompanhavam as suas publicações. Ela também ganhou visibilidade ao participar de concursos de beleza, como o Miss Cosmo Bahia.
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio
O perfil nas redes reunia registros de viagens, bastidores de ensaios e conteúdos voltados ao bem-estar. Ana Luiza também teve uma breve passagem pela televisão, com participação como figurante na novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo. A jovem estava no Rio de Janeiro e, no momento da sua queda, estava com o namorado, que foi preso em flagrante após o ocorrido. Segundo relatos de vizinhos, momentos antes da queda, o casal teria discutido.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital do Rio de Janeiro, que apura as circunstâncias da morte. A polícia busca esclarecer se houve violência antes da queda e a responsabilidade do suspeito no episódio.