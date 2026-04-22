POLÍCIA

Modelo e influenciadora: saiba quem é a jovem miss baiana morta após despencar de apartamento no Rio

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após discussão com namorado

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:28

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio Crédito: Reprodução/Redes sociais

A candidata a miss baiana Ana Luiza Mateus, de 29 anos, morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, era uma modelo e influenciadora conhecida nas redes sociais. Psicóloga de formação e natural de Teixeira de Freitas, na Bahia, ela saiu do estado para o Rio com a intenção de investir na carreira de modelo.

Nas redes sociais como psicóloga, ela compartilhava uma rotina de ensaios e trabalhos publicitários em que era modelo. Por isso, reunia mais de 15 mil seguidores que acompanhavam as suas publicações. Ela também ganhou visibilidade ao participar de concursos de beleza, como o Miss Cosmo Bahia.

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O perfil nas redes reunia registros de viagens, bastidores de ensaios e conteúdos voltados ao bem-estar. Ana Luiza também teve uma breve passagem pela televisão, com participação como figurante na novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo. A jovem estava no Rio de Janeiro e, no momento da sua queda, estava com o namorado, que foi preso em flagrante após o ocorrido. Segundo relatos de vizinhos, momentos antes da queda, o casal teria discutido.