SAÚDE

Paciente recebe primeiro transplante duplo de fígado e rim feito pelo SUS no interior da Bahia

Cirurgia foi conduzida pelo Serviço de Transplante Papa São João Paulo II, do Hospital São Vicente de Paulo, em Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 23:07

Primeiro transplante duplo do interior da Bahia é realizado em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ Hospital São Vicente de Paulo

Pela primeira vez, um transplante duplo de fígado e rim foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no interior da Bahia. O procedimento aconteceu na última semana, em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, e beneficiou um paciente de 55 anos, que recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (8).

A cirurgia foi conduzida pelo Serviço de Transplante Papa São João Paulo II, do Hospital São Vicente de Paulo. Os órgãos foram captados no Hospital Prado Valadares, em Jequié, e transplantados em um paciente que sofria de cirrose hepática gravemente descompensada associada a uma falência terminal do rim.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Para a captação dos órgãos, uma equipe formada por três cirurgiões e uma enfermeira se deslocou de avião até Jequié. Após avaliação, o fígado e os rins foram considerados aptos para transplante. A cirurgia durou cerca de seis horas e meia e envolveu cinco cirurgiões, um anestesista, dois instrumentadores e dois enfermeiros.

Para Luiz Fernando Veloso, cirurgião-geral e chefe de serviço e responsável técnico do Serviço de Transplante Papa São João Paulo II, o transplante duplo inédito foi um sucesso e marca um avanço sem precedentes na saúde baiana. “Uma pessoa teve sua vida recomeçada de um modo extraordinário, de um modo impensável para nossa cidade a pouco tempo. Com os transplantes dos dois órgãos, a vida deste paciente tende a retornar ao estado normal restabelecendo a sua vida tanto em quantidade quanto em qualidade”, destacou.