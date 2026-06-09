AMARGOSA

Homem é preso por estuprar adolescente durante cinco anos no interior da Bahia

Suspeito também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e cultivo de maconha

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:56

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 47 anos foi preso na cidade de Amargosa, no centro-sul da Bahia, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável durante cinco anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta segunda-feira (8), na localidade de Pau Ferro, zona rural do município, durante a Operação Malhas da Lei.

De acordo com as investigações, a vítima, hoje com 15 anos, sofria abusos sexuais desde os 10 anos de idade.

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Durante o cumprimento do mandado na residência do investigado, os agentes encontraram uma espingarda de fabricação caseira e um pé de maconha. Por isso, ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e cultivo de substância entorpecente.