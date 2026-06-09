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Homem é preso por estuprar adolescente durante cinco anos no interior da Bahia

Suspeito também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e cultivo de maconha

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:56

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 47 anos foi preso na cidade de Amargosa, no centro-sul da Bahia, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável durante cinco anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta segunda-feira (8), na localidade de Pau Ferro, zona rural do município, durante a Operação Malhas da Lei.

De acordo com as investigações, a vítima, hoje com 15 anos, sofria abusos sexuais desde os 10 anos de idade.

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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

Durante o cumprimento do mandado na residência do investigado, os agentes encontraram uma espingarda de fabricação caseira e um pé de maconha. Por isso, ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e cultivo de substância entorpecente.

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O suspeito foi conduzido para a Delegacia Territorial (DT/Amargosa), onde passou pelos procedimentos legais de praxe, incluindo a expedição de guia para exame de corpo de delito e a comunicação da prisão ao Poder Judiciário. Ele segue custodiado e à disposição da Justiça.

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