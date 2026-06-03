Laudos e imagens de câmeras: o que foi apurado sobre a denúncia de estupro no metrô de Salvador

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Elaine Sanoli
Publicado em 3 de junho de 2026 às 23:31
A CCR Metrô divulgou nesta quarta-feira (3) o resultado da análise de materiais na investigação da denúncia de estupro de uma adolescente de 15 anos. Conforme o relato inicial à polícia, o crime teria ocorrido na Estação Lapa, em Salvador. Foram analisadas imagens das câmeras de segurança e laudos dos exames periciais.
De acordo com a concessionária responsável pela administração do sistema de metrô da capital baiana, a investigação da Polícia Civil não encontrou evidências da denúncia, nem nas imagens das câmeras de segurança do sistema metroviário, nem nos laudos dos exames periciais.
Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador
"A Concessionária repudia veementemente qualquer forma de assédio, abuso ou desrespeito e reforça que não tolera condutas que atentem contra a dignidade e a segurança dos clientes no sistema metroviário", disse a CCR Metrô por meio de comunicado.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o novo fato e aguarda um retorno.
O caso foi denunciado à polícia no dia 26 de maio. A adolescente de 15 anos disse à polícia em depoimento que havia sido violentada por um homem que a levou até o banheiro da estação e lá cometeu os abusos. Ela relatou que outros dois homens ficaram na entrada do banheiro à espera do suspeito.