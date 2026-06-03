ESTAÇÃO DA LAPA

Laudos e imagens de câmeras: o que foi apurado sobre a denúncia de estupro no metrô de Salvador

CCR Metrô divulgou nesta quarta-feira (3) o resultado da análise de materiais na investigação

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de junho de 2026 às 23:31

Estação da Lapa Crédito: Reprodução/CCR Metrô

A CCR Metrô divulgou nesta quarta-feira (3) o resultado da análise de materiais na investigação da denúncia de estupro de uma adolescente de 15 anos. Conforme o relato inicial à polícia, o crime teria ocorrido na Estação Lapa, em Salvador. Foram analisadas imagens das câmeras de segurança e laudos dos exames periciais.

De acordo com a concessionária responsável pela administração do sistema de metrô da capital baiana, a investigação da Polícia Civil não encontrou evidências da denúncia, nem nas imagens das câmeras de segurança do sistema metroviário, nem nos laudos dos exames periciais.

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"A Concessionária repudia veementemente qualquer forma de assédio, abuso ou desrespeito e reforça que não tolera condutas que atentem contra a dignidade e a segurança dos clientes no sistema metroviário", disse a CCR Metrô por meio de comunicado.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o novo fato e aguarda um retorno.