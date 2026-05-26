VIOLÊNCIA

Adolescente de 15 anos denuncia estupro em banheiro do metrô de Salvador

Crime foi cometido na Estação da Lapa, nesta terça-feira (26)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:01

Estação da Lapa Crédito: Divulgação CCR Metrô Bahia

Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido vítima do crime de estupro dentro de uma estação do metrô de Salvador. O caso ocorreu nesta terça-feira (26), na Estação da Lapa.

Segundo depoimento da vítima à polícia, ela foi violentada por homens que a levaram até o banheiro da estação e lá cometeram os abusos.

Ela relatou que outros dois homens ficaram na entrada do banheiro à espera do suspeito.

Projeto da estação Campo Grande do metrô 1 de 6

Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança serão analisadas no curso das investigações, que visam esclarecer a autoria do crime.

Em nota, a CCR Metrô, responsável pela operação do metrô de Salvador e Lauro de Freitas, informou que a concessionária está colaborando com o envio das imagens de segurança e que está contribuindo com as autoridades policiais no acompanhamento e na prevenção de ocorrências no sistema metroviário.

"O Metrô Bahia informa que conta com um sistema de monitoramento composto por mais de 2 mil câmeras de segurança, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia. A concessionária também realiza rondas estratégicas com cerca de 500 agentes de atendimento e segurança distribuídos em estações, terminais e trens", informou.