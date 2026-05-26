Adolescente de 15 anos denuncia estupro em banheiro do metrô de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:01
Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido vítima do crime de estupro dentro de uma estação do metrô de Salvador. O caso ocorreu nesta terça-feira (26), na Estação da Lapa.
Segundo depoimento da vítima à polícia, ela foi violentada por homens que a levaram até o banheiro da estação e lá cometeram os abusos.
Ela relatou que outros dois homens ficaram na entrada do banheiro à espera do suspeito.
Projeto da estação Campo Grande do metrô
Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança serão analisadas no curso das investigações, que visam esclarecer a autoria do crime.
Em nota, a CCR Metrô, responsável pela operação do metrô de Salvador e Lauro de Freitas, informou que a concessionária está colaborando com o envio das imagens de segurança e que está contribuindo com as autoridades policiais no acompanhamento e na prevenção de ocorrências no sistema metroviário.
"O Metrô Bahia informa que conta com um sistema de monitoramento composto por mais de 2 mil câmeras de segurança, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia. A concessionária também realiza rondas estratégicas com cerca de 500 agentes de atendimento e segurança distribuídos em estações, terminais e trens", informou.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).