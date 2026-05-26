Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente de 15 anos denuncia estupro em banheiro do metrô de Salvador

Crime foi cometido na Estação da Lapa, nesta terça-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:01

PEstação da Lapa
Estação da Lapa Crédito: Divulgação CCR Metrô Bahia

Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido vítima do crime de estupro dentro de uma estação do metrô de Salvador. O caso ocorreu nesta terça-feira (26), na Estação da Lapa.

Segundo depoimento da vítima à polícia, ela foi violentada por homens que a levaram até o banheiro da estação e lá cometeram os abusos.

Ela relatou que outros dois homens ficaram na entrada do banheiro à espera do suspeito.

Projeto da estação Campo Grande do metrô

Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Divulgação/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Divulgação/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Divulgação/CTB
1 de 6
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB

Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança serão analisadas no curso das investigações, que visam esclarecer a autoria do crime.

Em nota, a CCR Metrô, responsável pela operação do metrô de Salvador e Lauro de Freitas, informou que a concessionária está colaborando com o envio das imagens de segurança e que está contribuindo com as autoridades policiais no acompanhamento e na prevenção de ocorrências no sistema metroviário.

Leia mais

Imagem - Terminal de ônibus de Salvador recebe ação para emissão da nova carteira de identidade

Terminal de ônibus de Salvador recebe ação para emissão da nova carteira de identidade

Imagem - Baiano que ganhou mais de R$ 8,5 milhões na Lotomania pagou R$ 3 na aposta

Baiano que ganhou mais de R$ 8,5 milhões na Lotomania pagou R$ 3 na aposta

Imagem - Prédio histórico no Centro de Salvador pode virar faculdade municipal; entenda

Prédio histórico no Centro de Salvador pode virar faculdade municipal; entenda

"O Metrô Bahia informa que conta com um sistema de monitoramento composto por mais de 2 mil câmeras de segurança, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia. A concessionária também realiza rondas estratégicas com cerca de 500 agentes de atendimento e segurança distribuídos em estações, terminais e trens", informou.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Mais recentes

Imagem - Anvisa aprova primeira caneta sintética similar ao Ozempic

Anvisa aprova primeira caneta sintética similar ao Ozempic
Imagem - Maconha gourmet: suspeito de tráfico é preso em condomínio de luxo de Salvador

Maconha gourmet: suspeito de tráfico é preso em condomínio de luxo de Salvador
Imagem - Única delegacia de cidade na Bahia pode ser interditada após operar 13 anos em condições precárias

Única delegacia de cidade na Bahia pode ser interditada após operar 13 anos em condições precárias