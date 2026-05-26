Maconha gourmet: suspeito de tráfico é preso em condomínio de luxo de Salvador

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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:45
Um homem foi preso dentro de um condomínio de luxo no bairro de Stella Maris, em Salvador. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado da Operação Naufragium, nesta terça-feira (26).
Segundo informações da Polícia Civil, enquanto executavam o mandado de prisão, as equipes receberam uma denúncia anônima informando que outro homem, também de 29 anos e morador do mesmo condomínio, estaria comercializando drogas.
Os policiais analisaram imagens do circuito de segurança do local e identificaram o suspeito carregando uma sacola. Em seguida, ele foi abordado pelas equipes policiais.
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Ao ser questionado, o suspeito confessou que tentava esconder as drogas e informou que o material estava em sua residência. O homem autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foram encontrados um quilo de maconha do tipo “gourmet”, distribuído em dois sacos grandes e quatro porções menores, além de duas balanças de precisão e um aparelho celular.
De acordo com o diretor do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), delegado Ernandes Júnior, a droga apreendida possui alto valor de comercialização, sendo avaliada em aproximadamente R$ 20 mil, e era destinada a consumidores de maior poder aquisitivo.
“O entorpecente localizado com o suspeito é de uma variedade comercializada para usuários de maior poder aquisitivo, em razão da alta concentração da substância. A partir das investigações, será apurado se o suspeito possui ligação com o investigado preso anteriormente no mesmo condomínio”, destacou o delegado.