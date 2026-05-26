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Maconha gourmet: suspeito de tráfico é preso em condomínio de luxo de Salvador

Homem foi detido em Stella Maris com um quilo de maconha do tipo “gourmet”

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:45

A polícia encontrou um quilo de maconha do tipo “gourmet”, distribuído em dois sacos grandes e quatro porções menores, além de duas balanças de precisão e um aparelho celular no apartamento do suspeito
A polícia encontrou um quilo de maconha do tipo “gourmet”, distribuído em dois sacos grandes e quatro porções menores, além de duas balanças de precisão e um aparelho celular no apartamento do suspeito Crédito: Reprodução

Um homem foi preso dentro de um condomínio de luxo no bairro de Stella Maris, em Salvador. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado da Operação Naufragium, nesta terça-feira (26).

Segundo informações da Polícia Civil, enquanto executavam o mandado de prisão, as equipes receberam uma denúncia anônima informando que outro homem, também de 29 anos e morador do mesmo condomínio, estaria comercializando drogas.

Os policiais analisaram imagens do circuito de segurança do local e identificaram o suspeito carregando uma sacola. Em seguida, ele foi abordado pelas equipes policiais.

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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

Ao ser questionado, o suspeito confessou que tentava esconder as drogas e informou que o material estava em sua residência. O homem autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foram encontrados um quilo de maconha do tipo “gourmet”, distribuído em dois sacos grandes e quatro porções menores, além de duas balanças de precisão e um aparelho celular.

De acordo com o diretor do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), delegado Ernandes Júnior, a droga apreendida possui alto valor de comercialização, sendo avaliada em aproximadamente R$ 20 mil, e era destinada a consumidores de maior poder aquisitivo.

“O entorpecente localizado com o suspeito é de uma variedade comercializada para usuários de maior poder aquisitivo, em razão da alta concentração da substância. A partir das investigações, será apurado se o suspeito possui ligação com o investigado preso anteriormente no mesmo condomínio”, destacou o delegado.

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