OPERAÇÃO NAUFRAGIUM

Maconha gourmet: suspeito de tráfico é preso em condomínio de luxo de Salvador

Homem foi detido em Stella Maris com um quilo de maconha do tipo “gourmet”

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:45

A polícia encontrou um quilo de maconha do tipo “gourmet”, distribuído em dois sacos grandes e quatro porções menores, além de duas balanças de precisão e um aparelho celular no apartamento do suspeito Crédito: Reprodução

Um homem foi preso dentro de um condomínio de luxo no bairro de Stella Maris, em Salvador. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado da Operação Naufragium, nesta terça-feira (26).



Segundo informações da Polícia Civil, enquanto executavam o mandado de prisão, as equipes receberam uma denúncia anônima informando que outro homem, também de 29 anos e morador do mesmo condomínio, estaria comercializando drogas.

Os policiais analisaram imagens do circuito de segurança do local e identificaram o suspeito carregando uma sacola. Em seguida, ele foi abordado pelas equipes policiais.

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Ao ser questionado, o suspeito confessou que tentava esconder as drogas e informou que o material estava em sua residência. O homem autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foram encontrados um quilo de maconha do tipo “gourmet”, distribuído em dois sacos grandes e quatro porções menores, além de duas balanças de precisão e um aparelho celular.

De acordo com o diretor do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), delegado Ernandes Júnior, a droga apreendida possui alto valor de comercialização, sendo avaliada em aproximadamente R$ 20 mil, e era destinada a consumidores de maior poder aquisitivo.