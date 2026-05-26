SORTUDO!

Baiano que ganhou mais de R$ 8,5 milhões na Lotomania pagou R$ 3 na aposta

Prêmio principal foi de R$ 8,9 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 06:45

Lotomania Crédito: Shutterstock

Uma aposta da Bahia acertou todos os 20 números sorteados no concurso de nº 2928 do jogo lotérico Lotomania, da Caixa Econômica Federal, nesta segunda-feira (25). O bilhete custou R$ 3.

A aposta do tipo simples tinha 50 números assinados; 20 deles foram sorteados. O preço da aposta é único e custa apenas R$ 3,00 para a modalidade lotérica. O prêmio principal do sorteio foi de R$ 8.907.041,32.

A aposta é de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e foi efetuada por meio dos canais eletrônicos da Caixa.

Os números sorteados foram: 07-12-18-22-24-35-37-42-58-59-61-63-71-74-75-77-79-91-98-99. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado nesta quarta-feira (27), é de R$ 500 mil.

Confira os dias e horários dos sorteios da loteria 1 de 3

Lotomania: como jogar

Para apostar no Lotomania basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, o apostador ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa apenas R$ 3,00.

Lotomania: como sacar os prêmios

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.