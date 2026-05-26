TRAGÉDIA

Seis baianos morrem em acidente entre carreta e ônibus em estrada de Minas Gerais

Entre os mortos estão um casal de idosos e duas crianças naturais de Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:12

Baianos morreram em grave acidente registrado em Minas Gerais Crédito: Reprodução

Seis baianos estão entre os mortos no grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus ocorrido na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas Gerais. Ao todo, nove pessoas morreram após a colisão registrada no domingo (24). As informações são da TV Globo.

O ônibus fazia o trajeto entre São Bernardo do Campo e Aracaju, enquanto a carreta seguia de Fortaleza para Piracicaba. Além das mortes, outras nove pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas para hospitais da região.

Entre os baianos mortos estão o mestre de obras Leôncio de Jesus Dias, de 80 anos, e a dona de casa Marinalva de Jesus Dias, de 61. Casados, os dois nasceram na Bahia, mas viviam havia cerca de 45 anos em Campinas. Segundo familiares, o casal viajava para Irajuba, no sudoeste baiano, onde possuía uma residência.

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Também morreram no acidente Juliana Catarine de Oliveira Lisboa, de 28 anos, os filhos dela, Renan de Oliveira Lisboa, de apenas 11 meses, e Enzo Gabriel Maltez de Oliveira Lisboa, de 5 anos, além do sobrinho João Victor de Souza Oliveira, de 9 anos. Todos eram naturais de Salvador.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os velórios e sepultamentos das vítimas baianas. Os corpos permaneciam no Instituto Médico Legal até a última atualização do caso.