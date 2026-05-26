Seis baianos morrem em acidente entre carreta e ônibus em estrada de Minas Gerais

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Wendel de Novais
Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:12
Seis baianos estão entre os mortos no grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus ocorrido na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas Gerais. Ao todo, nove pessoas morreram após a colisão registrada no domingo (24). As informações são da TV Globo.
O ônibus fazia o trajeto entre São Bernardo do Campo e Aracaju, enquanto a carreta seguia de Fortaleza para Piracicaba. Além das mortes, outras nove pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas para hospitais da região.
Entre os baianos mortos estão o mestre de obras Leôncio de Jesus Dias, de 80 anos, e a dona de casa Marinalva de Jesus Dias, de 61. Casados, os dois nasceram na Bahia, mas viviam havia cerca de 45 anos em Campinas. Segundo familiares, o casal viajava para Irajuba, no sudoeste baiano, onde possuía uma residência.
Baianos morreram em grave acidente registrado em Minas Gerais
Também morreram no acidente Juliana Catarine de Oliveira Lisboa, de 28 anos, os filhos dela, Renan de Oliveira Lisboa, de apenas 11 meses, e Enzo Gabriel Maltez de Oliveira Lisboa, de 5 anos, além do sobrinho João Victor de Souza Oliveira, de 9 anos. Todos eram naturais de Salvador.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os velórios e sepultamentos das vítimas baianas. Os corpos permaneciam no Instituto Médico Legal até a última atualização do caso.
Baianos morreram em grave acidente registrado em Minas Gerais