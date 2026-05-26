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Seis baianos morrem em acidente entre carreta e ônibus em estrada de Minas Gerais

Entre os mortos estão um casal de idosos e duas crianças naturais de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:12

Baianos morreram em grave acidente registrado em Minas Gerais
Baianos morreram em grave acidente registrado em Minas Gerais Crédito: Reprodução

Seis baianos estão entre os mortos no grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus ocorrido na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas Gerais. Ao todo, nove pessoas morreram após a colisão registrada no domingo (24). As informações são da TV Globo.

O ônibus fazia o trajeto entre São Bernardo do Campo e Aracaju, enquanto a carreta seguia de Fortaleza para Piracicaba. Além das mortes, outras nove pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas para hospitais da região.

Entre os baianos mortos estão o mestre de obras Leôncio de Jesus Dias, de 80 anos, e a dona de casa Marinalva de Jesus Dias, de 61. Casados, os dois nasceram na Bahia, mas viviam havia cerca de 45 anos em Campinas. Segundo familiares, o casal viajava para Irajuba, no sudoeste baiano, onde possuía uma residência.

Baianos morreram em grave acidente registrado em Minas Gerais

Juliana era mãe de Renan (no colo) e de Enzo (no centro) e tia de João Victor (à direita) por Reprodução
Leôncio de Jesus Dias e Marinalva de Jesus Dias por Reprodução
Leôncio de Jesus Dias e Marinalva de Jesus Dias por Reprodução
Acidente deixou veículos destruídos por Reprodução
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Juliana era mãe de Renan (no colo) e de Enzo (no centro) e tia de João Victor (à direita) por Reprodução

Também morreram no acidente Juliana Catarine de Oliveira Lisboa, de 28 anos, os filhos dela, Renan de Oliveira Lisboa, de apenas 11 meses, e Enzo Gabriel Maltez de Oliveira Lisboa, de 5 anos, além do sobrinho João Victor de Souza Oliveira, de 9 anos. Todos eram naturais de Salvador.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os velórios e sepultamentos das vítimas baianas. Os corpos permaneciam no Instituto Médico Legal até a última atualização do caso.

Baianos morreram em grave acidente registrado em Minas Gerais

Juliana era mãe de Renan (no colo) e de Enzo (no centro) e tia de João Victor (à direita) por Reprodução
Leôncio de Jesus Dias e Marinalva de Jesus Dias por Reprodução
Leôncio de Jesus Dias e Marinalva de Jesus Dias por Reprodução
Acidente deixou veículos destruídos por Reprodução
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Juliana era mãe de Renan (no colo) e de Enzo (no centro) e tia de João Victor (à direita) por Reprodução

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Tags:

Crianças Casal de Idosos Baianos Mortos Acidente em Minas Gerais

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