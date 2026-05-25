MILIONÁRIO

Aposta da Bahia leva prêmio de mais de R$ 8,5 milhões na Lotomania; saiba de onde é

Bilhete custou o valor mínimo para 50 números

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de maio de 2026 às 23:12

Lotomania Crédito: Shutterstock

Uma aposta da Bahia acertou todos os 20 números sorteados no concurso de nº 2928 do jogo lotérico Lotomania, da Caixa Econômica Federal, nesta segunda-feira (25). O prêmio foi de R$ 8.907.041,32.

A aposta é de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e foi efetuada por meio dos canais eletrônicos da Caixa. A aposta teve o custo de R$ 3.

Os números sorteados foram: 07-12-18-22-24-35-37-42-58-59-61-63-71-74-75-77-79-91-98-99.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana 1 de 7

Estimativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado nesta quarta-feira (27), é de R$ 500 mil.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.