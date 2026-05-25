VITÓRIA DA CONQUISTA

Ex-companheiro suspeito de matar jovem após tirá-la à força de casa é morto pela polícia

Suspeito de matar Yasmin da Silva Santos foi localizado durante buscas realizadas na tarde desta segunda-feira (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de maio de 2026 às 20:25

Yasmin foi retirada à força de casa e encontrada morta Crédito: Reprodução

O homem apontado como principal suspeito de matar a jovem Yasmin da Silva Santos, de 25 anos, morreu após confronto com a polícia em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O ex-companheiro da vítima foi localizado durante buscas realizadas na tarde desta segunda-feira (25).

Ele foi encontrado no bairro Miro Cairo, enquanto equipes da Polícia Militar procuravam pelo suspeito do assassinato de Yasmin. Donizete Santos Silva, de 28 anos, foi localizado e abordado por agentes da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Brumado e teria resistido à prisão.

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De acordo com informações da Polícia Civil, Donizete estava com duas facas e ameaçava tirar a própria vida, mas foi impedido pelos policiais. Segundo a PM, ele tentou atacar os agentes com as armas brancas e acabou sendo atingido por disparos. A morte foi constatada no local.

Contra Donizete Santos Silva havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele era suspeito de feminicídio contra a ex-companheira, Yasmim da Silva Santos, de 25 anos, morta a tiros na madrugada de domingo (24).

O corpo da jovem foi encontrado em uma estrada vicinal às margens da BA-262, na região do bairro São Pedro.

Yasmin teria sido retirada à força da casa de um familiar pelo ex-companheiro poucas horas antes de ser encontrada morta. De acordo com informações policiais, os primeiros relatos apontam que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.