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FitDance de pijama: academia de Salvador promove aulão de dança gratuito e aberto ao público na noite desta sexta (29)

Ao todo serão 25 instrutores convidados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de maio de 2026 às 19:31

Aulão do Pijama
Aulão do Pijama Crédito: Reprodução

Uma academia de Salvador decidiu apostar em uma proposta diferente para incentivar a prática de atividades físicas e movimentar a noite da capital baiana. A Bluefit Caminho das Árvores vai realizar, na próxima sexta-feira (29), às 21h, o ‘Aulão do Pijama’, evento gratuito de FitDance aberto ao público e realizado no estacionamento da unidade.

A iniciativa será comandada pelo professor Kauã Santana e contará com a participação de outros 25 instrutores convidados. Segundo a organização, a expectativa é reunir cerca de 150 participantes em uma noite marcada por dança, integração e diversão.

Dança é ótima aliada para a saúde

Dança é ótima aliada para a saúde por Divulgação e Shutterstock
Dança é ótima aliada para a saúde por Divulgação e Shutterstock
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Dança é ótima aliada para a saúde por Divulgação e Shutterstock
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Dança é ótima aliada para a saúde por Divulgação e Shutterstock

Fugindo do ambiente tradicional das academias, o aulão convida o público a participar usando pijama, transformando a experiência fitness em um encontro mais leve e descontraído. O evento acontece sob supervisão da unidade Bruno Ramos e faz parte de uma estratégia para aproximar o público da prática de exercícios físicos de maneira mais acessível e dinâmica. "Vai ter parceiros, brindes, vai ser bem divertido. Estamos querendo colocar até uma cama lá, mas essa parte é surpresa", brinca.

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A escolha do estacionamento como espaço do evento visa acolher o público que não é aluno da academia, mas também quer participar do evento.  

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