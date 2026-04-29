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As queridinhas: as 10 coreografias mais tocadas do FitDance

Ranking reúne hits que dominaram academias e redes sociais em todo o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de abril de 2026 às 04:00

FitDance
FitDance Crédito: Reprodução

Hoje (29 de abril0 é Dia Internacional da Dança. Esse é o momento perfeito para colocar o corpo em movimento e relembrar as coreografias que mais bombaram no país em 2025. Por isso, o FitDance divulgou o ranking de 2025 com as músicas que dominaram aulas, academias e viralizaram nas redes sociais.

A lista é puxada pelo funk e pelo pop, com artistas que lideraram trends e embalaram milhões de pessoas nas coreografias.

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Confira as 10 coreografias mais tocadas do FitDance em 2025:

1. SEI QUE TU ME ODEIA - Anitta ft. Mc Danny, HITMAKER

2. SENTA E CALA A BOCA - CJNOBEAT, MC JACARÉ (ARROCHADEIRA REMIX) | FitDance (Coreografia)

3. MACETINHO - Felipe Beats, Melody  

4. DESLIZA - Léo Santana, Melody

5. PORSCHE AZUL - FELIPE BEATS , ZÉ FELIPE , VITOR DAS LENTS

6. Date - Nêgo Jhá

7. ÊTA NOVINHA - Léo Santana

8. MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - Dennis e Luísa Sonza

9. P E R V E R S A - MC LIVINHO FEAT MC DANNY

10. SEQUÊNCIA FEITICEIRA - Pedro Sampaio feat MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito

Neste Dia da Dança, a proposta é simples: escolher uma dessas músicas, dar o play e se permitir viver o momento.

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