As queridinhas: as 10 coreografias mais tocadas do FitDance

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de abril de 2026 às 04:00
Hoje (29 de abril0 é Dia Internacional da Dança. Esse é o momento perfeito para colocar o corpo em movimento e relembrar as coreografias que mais bombaram no país em 2025. Por isso, o FitDance divulgou o ranking de 2025 com as músicas que dominaram aulas, academias e viralizaram nas redes sociais.
A lista é puxada pelo funk e pelo pop, com artistas que lideraram trends e embalaram milhões de pessoas nas coreografias.
1. SEI QUE TU ME ODEIA - Anitta ft. Mc Danny, HITMAKER
2. SENTA E CALA A BOCA - CJNOBEAT, MC JACARÉ (ARROCHADEIRA REMIX) | FitDance (Coreografia)
3. MACETINHO - Felipe Beats, Melody
4. DESLIZA - Léo Santana, Melody
5. PORSCHE AZUL - FELIPE BEATS , ZÉ FELIPE , VITOR DAS LENTS
6. Date - Nêgo Jhá
7. ÊTA NOVINHA - Léo Santana
8. MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - Dennis e Luísa Sonza
9. P E R V E R S A - MC LIVINHO FEAT MC DANNY
10. SEQUÊNCIA FEITICEIRA - Pedro Sampaio feat MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito
Neste Dia da Dança, a proposta é simples: escolher uma dessas músicas, dar o play e se permitir viver o momento.