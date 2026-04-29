ASTROLOGIA

Anjo da Guarda revela proteção para 3 signos nesta quarta-feira (29 de abril): livramentos e caminhos guiados

A quarta-feira (29) traz um recado importante sobre proteção espiritual e situações que se resolvem sem esforço

Fernanda Varela

Publicado em 28 de abril de 2026 às 13:17

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira (29) começa com uma energia de cuidado invisível. O Anjo da Guarda indica que atrasos, mudanças de plano ou até negativas podem, na verdade, ser formas de proteção.

A orientação é confiar mais no que não aconteceu e perceber os sinais ao redor. Para três signos, o momento traz livramentos.

Áries

Arianos podem perceber que algo que não deu certo evitou um problema maior. O Anjo da Guarda indica proteção em situações do dia.

O ideal será não insistir no que travou.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Virgem

Virginianos podem ter planos ajustados de forma inesperada. O dia favorece desvios que trazem mais segurança.

O momento pede confiar no processo.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Sagitário

Sagitarianos podem se livrar de situações desgastantes sem grande esforço. O Anjo da Guarda indica afastamento de algo negativo.

O recado é seguir sem olhar para trás.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

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