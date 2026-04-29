Anjo da Guarda revela proteção para 3 signos nesta quarta-feira (29 de abril): livramentos e caminhos guiados

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Fernanda Varela
Publicado em 28 de abril de 2026 às 13:17
A quarta-feira (29) começa com uma energia de cuidado invisível. O Anjo da Guarda indica que atrasos, mudanças de plano ou até negativas podem, na verdade, ser formas de proteção.
A orientação é confiar mais no que não aconteceu e perceber os sinais ao redor. Para três signos, o momento traz livramentos.
Áries
Arianos podem perceber que algo que não deu certo evitou um problema maior. O Anjo da Guarda indica proteção em situações do dia.
O ideal será não insistir no que travou.
Comidas que são a cara de Áries
Virgem
Virginianos podem ter planos ajustados de forma inesperada. O dia favorece desvios que trazem mais segurança.
O momento pede confiar no processo.
Comidas que são a cara de Câncer
Sagitário
Sagitarianos podem se livrar de situações desgastantes sem grande esforço. O Anjo da Guarda indica afastamento de algo negativo.
O recado é seguir sem olhar para trás.
O date perfeito para Sagitário
Mensagem do dia
Nem tudo que dá errado é perda. Muitas vezes, é proteção agindo a seu favor.