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Anjo da Guarda revela proteção para 3 signos nesta quarta-feira (29 de abril): livramentos e caminhos guiados

A quarta-feira (29) traz um recado importante sobre proteção espiritual e situações que se resolvem sem esforço

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de abril de 2026 às 13:17

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira (29) começa com uma energia de cuidado invisível. O Anjo da Guarda indica que atrasos, mudanças de plano ou até negativas podem, na verdade, ser formas de proteção.

A orientação é confiar mais no que não aconteceu e perceber os sinais ao redor. Para três signos, o momento traz livramentos.

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Áries

Arianos podem perceber que algo que não deu certo evitou um problema maior. O Anjo da Guarda indica proteção em situações do dia.

O ideal será não insistir no que travou.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Virgem

Virginianos podem ter planos ajustados de forma inesperada. O dia favorece desvios que trazem mais segurança.

O momento pede confiar no processo.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitarianos podem se livrar de situações desgastantes sem grande esforço. O Anjo da Guarda indica afastamento de algo negativo.

O recado é seguir sem olhar para trás.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio de carro com parada em mirante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: noite improvisada com hambúrguer e cerveja por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

Mensagem do dia

Nem tudo que dá errado é perda. Muitas vezes, é proteção agindo a seu favor.

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