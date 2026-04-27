Gravado em Salvador, projeto 'Dominguinho Vol. 2' ganha data de lançamento; confira

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:54
O último domingo (26) não foi um domingo qualquer para os fãs de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho. Logo após arrastarem uma multidão de 50 mil pessoas para o Allianz Parque, em São Paulo, os artistas usaram as redes sociais para anunciar que o volume 2 do projeto 'Dominguinho' já tem data para chegar, dia 7 de maio.
Trio Dominguinho
A escolha do cenário para este novo álbum não poderia ser mais emblemática. Se o primeiro disco nasceu no Sítio Histórico de Olinda, desta vez o trio escolheu o Centro Histórico de Salvador como pano de fundo. Embora o repertório ainda seja mantido em segredo, a expectativa é de que a obra siga a trilha de sucesso do álbum original, que misturou releituras e faixas autorais.
O primeiro 'Dominguinho', lançado em abril de 2025, foi um verdadeiro furacão na música brasileira, garantindo troféus no Grammy Latino e no Prêmio Multishow. Para celebrar um ano dessa trajetória, o show no último sábado (25) transformou o estádio paulista em um verdadeiro arraiá antecipado, com participações de peso como Vanessa da Mata, Fagner e o grupo Falamansa.