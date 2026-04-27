MÚSICA

Gravado em Salvador, projeto 'Dominguinho Vol. 2' ganha data de lançamento; confira

Após show histórico para 50 mil pessoas, trio revelou sequência do álbum premiado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:54

João Gomes, Jota.pê e Mestrinho fazem parte do Trio 'Dominguinho' Crédito: Divulgação

O último domingo (26) não foi um domingo qualquer para os fãs de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho. Logo após arrastarem uma multidão de 50 mil pessoas para o Allianz Parque, em São Paulo, os artistas usaram as redes sociais para anunciar que o volume 2 do projeto 'Dominguinho' já tem data para chegar, dia 7 de maio.

Trio Dominguinho 1 de 4

A escolha do cenário para este novo álbum não poderia ser mais emblemática. Se o primeiro disco nasceu no Sítio Histórico de Olinda, desta vez o trio escolheu o Centro Histórico de Salvador como pano de fundo. Embora o repertório ainda seja mantido em segredo, a expectativa é de que a obra siga a trilha de sucesso do álbum original, que misturou releituras e faixas autorais.