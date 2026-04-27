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Gravado em Salvador, projeto 'Dominguinho Vol. 2' ganha data de lançamento; confira

Após show histórico para 50 mil pessoas, trio revelou sequência do álbum premiado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:54

João Gomes, Jota.pê e Mestrinho fazem parte do Trio 'Dominguinho' Crédito: Divulgação

O último domingo (26) não foi um domingo qualquer para os fãs de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho. Logo após arrastarem uma multidão de 50 mil pessoas para o Allianz Parque, em São Paulo, os artistas usaram as redes sociais para anunciar que o volume 2 do projeto 'Dominguinho' já tem data para chegar, dia 7 de maio.

Trio Dominguinho

João Gomes, Jota.pê e Mestrinho fazem parte do Trio 'Dominguinho' por Divulgação
João Gomes, Jota.pê e Mestrinho fazem parte do Trio 'Dominguinho' por Divulgação
Trio Dominguinho por Divulgação
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João Gomes, Jota.pê e Mestrinho fazem parte do Trio 'Dominguinho' por Divulgação

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A escolha do cenário para este novo álbum não poderia ser mais emblemática. Se o primeiro disco nasceu no Sítio Histórico de Olinda, desta vez o trio escolheu o Centro Histórico de Salvador como pano de fundo. Embora o repertório ainda seja mantido em segredo, a expectativa é de que a obra siga a trilha de sucesso do álbum original, que misturou releituras e faixas autorais.

O primeiro 'Dominguinho', lançado em abril de 2025, foi um verdadeiro furacão na música brasileira, garantindo troféus no Grammy Latino e no Prêmio Multishow. Para celebrar um ano dessa trajetória, o show no último sábado (25) transformou o estádio paulista em um verdadeiro arraiá antecipado, com participações de peso como Vanessa da Mata, Fagner e o grupo Falamansa.

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Música João Gomes Lançamento Dominguinho Álbum Jota.pê Mestrinho

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