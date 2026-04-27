Bell Marques revela rotina de atleta e descarta aposentadoria: 'Não sinto a idade'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de abril de 2026 às 12:55
Quem vê Bell Marques puxando trios elétricos por horas no Carnaval de Salvador pode até esquecer que o cantor acaba de completar 73 anos. Mas não é só a voz que continua intacta; a eterna voz do Chiclete com Banana agora leva sua energia para o asfalto com o circuito de corridas '100% Você', onde ele não apenas canta, mas também corre ao lado dos fãs antes de subir no palco.
Bell Marques tem rotina de atleta
Na semana passada, no Aterro do Flamengo, Bell mostrou que tem fôlego de sobra. Ele percorre 5km em uma média impressionante de 25 minutos. "Eu corro para incentivar a galera, paro para fotos, e depois ainda tenho pique para um show completo", conta o baiano, que também é adepto da musculação e do tênis para garantir que a resistência não falhe durante as maratonas carnavalescas.
Além do preparo físico, Bell não abre mão de sua marca registrada: a bandana. Com um acervo de mais de 600 unidades, a escolha do dia depende do humor do tempo. "Uso quase como uma proteção espiritual. Sou baiano e supersticioso (risos). Minha vida melhorou muito depois que adotei esse estilo", revela. Para ele, o acessório é mais que moda; é uma identidade que faz qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, associá-lo imediatamente.
E, se você você achou que o cantor está prestes a se aposentar, errou feio! O 'chicleteiro' usa ídolos que seguem na ativa após os 80 anos como inspiração e afirma que a música sempre será seu plano A. Para ele, a idade é apenas um detalhe que talvez o faça correr um pouco mais devagar no futuro, mas nunca o tirará de cima do trio.
"Fico sete horas cantando e sei que não posso deixar minhas pernas tremerem. Se elas bambeiam, a cabeça cansa e a voz falha. Treino justamente para que isso não aconteça", explica o artista, que segue com sua turnê de corridas por cidades como Brasília, Palmas e Campina Grande nos próximos meses.