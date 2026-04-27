VITALIDADE DE MILHÕES

Bell Marques revela rotina de atleta e descarta aposentadoria: 'Não sinto a idade'

Cantor garante que vai seguir no trio elétrico até depois dos 80 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 12:55

Bell Marques em seu evento 'Corrida 100% Você', no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Quem vê Bell Marques puxando trios elétricos por horas no Carnaval de Salvador pode até esquecer que o cantor acaba de completar 73 anos. Mas não é só a voz que continua intacta; a eterna voz do Chiclete com Banana agora leva sua energia para o asfalto com o circuito de corridas '100% Você', onde ele não apenas canta, mas também corre ao lado dos fãs antes de subir no palco.

Bell Marques tem rotina de atleta 1 de 10

Na semana passada, no Aterro do Flamengo, Bell mostrou que tem fôlego de sobra. Ele percorre 5km em uma média impressionante de 25 minutos. "Eu corro para incentivar a galera, paro para fotos, e depois ainda tenho pique para um show completo", conta o baiano, que também é adepto da musculação e do tênis para garantir que a resistência não falhe durante as maratonas carnavalescas.

Além do preparo físico, Bell não abre mão de sua marca registrada: a bandana. Com um acervo de mais de 600 unidades, a escolha do dia depende do humor do tempo. "Uso quase como uma proteção espiritual. Sou baiano e supersticioso (risos). Minha vida melhorou muito depois que adotei esse estilo", revela. Para ele, o acessório é mais que moda; é uma identidade que faz qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, associá-lo imediatamente.

E, se você você achou que o cantor está prestes a se aposentar, errou feio! O 'chicleteiro' usa ídolos que seguem na ativa após os 80 anos como inspiração e afirma que a música sempre será seu plano A. Para ele, a idade é apenas um detalhe que talvez o faça correr um pouco mais devagar no futuro, mas nunca o tirará de cima do trio.