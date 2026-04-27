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'Casa do Patrão' estreia hoje; veja horário, onde assistir e como funciona o reality

Novo programa de Boninho divide participantes entre luxo e trabalho pesado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11:38

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' Crédito: Divulgação

Diferente de tudo o que você já viu, na 'Casa do Patrão' o dinheiro não é apenas o prêmio final, mas a principal ferramenta de sobrevivência. Os 18 confinados já entram com uma quantia no bolso, mas cada escolha, do que comer até onde dormir, custa caro. A dinâmica separa a casa em três: a cobiçada Casa do Patrão (onde ficam o líder e seus aliados), a Casa do Trampo (onde o serviço é pesado e as regras são rígidas) e a Casa da Convivência (onde as alianças e intrigas se formam).

Casa do Patrão

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
Boninho, Leandro Hassum e equipe em coletiva de imprensa do novo reality 'Casa do Patrão' por Divulgação
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Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação

O grande diferencial é que o 'Patrão' da semana tem poder quase absoluto, mas o cargo é rotativo. Ele decide quanto os trabalhadores vão receber na 'semanada', mas também passa pelo crivo do público, se o 'reinado' for mal visto aqui fora, o saldo bancário do líder e de seu grupo de elite despenca. Os participantes enfrentaram um dilema, ser um chefe generoso e querido ou alguém focado apenas no lucro?

  • Dinâmica da Semana e Eliminação

A rotina é intensa e não dá descanso. Na segunda-feira, a prova 'Tô Fora' dá a chance de alguém do 'Trampo' subir de nível e fugir da mira direta do líder. Na terça, é dia de formar um paredão, com o 'Tá na Reta'. O indicado do Patrão se junta ao escolhido pelo dono do 'Poder do Voto' e a um terceiro nome definido por uma dinâmica de sorte e votação da casa.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

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As festas animam as quartas, mas a tensão volta na quinta-feira com a eliminação. Quem decide quem sai é você, o público, votando para salvar o seu favorito. E não adianta apenas ser bom de prova; é preciso ser bom de bolso, já que punições individuais ou coletivas podem acabar com o prêmio acumulado em segundos.

  • Onde assistir?

Para quem não quer perder um segundo, a Record exibe os episódios diários às 22h30. Já os 'viciados' podem acompanhar tudo em tempo real pelo Disney+. 

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Tags:

Record Boninho Participantes da Casa do Patrão Casa do Patrão Leandro Hassum

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