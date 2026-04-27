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'Casa do Patrão' estreia hoje; veja horário, onde assistir e como funciona o reality

Novo programa de Boninho divide participantes entre luxo e trabalho pesado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11:38

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' Crédito: Divulgação

Diferente de tudo o que você já viu, na 'Casa do Patrão' o dinheiro não é apenas o prêmio final, mas a principal ferramenta de sobrevivência. Os 18 confinados já entram com uma quantia no bolso, mas cada escolha, do que comer até onde dormir, custa caro. A dinâmica separa a casa em três: a cobiçada Casa do Patrão (onde ficam o líder e seus aliados), a Casa do Trampo (onde o serviço é pesado e as regras são rígidas) e a Casa da Convivência (onde as alianças e intrigas se formam).

Casa do Patrão 1 de 17

O grande diferencial é que o 'Patrão' da semana tem poder quase absoluto, mas o cargo é rotativo. Ele decide quanto os trabalhadores vão receber na 'semanada', mas também passa pelo crivo do público, se o 'reinado' for mal visto aqui fora, o saldo bancário do líder e de seu grupo de elite despenca. Os participantes enfrentaram um dilema, ser um chefe generoso e querido ou alguém focado apenas no lucro?

Dinâmica da Semana e Eliminação

A rotina é intensa e não dá descanso. Na segunda-feira, a prova 'Tô Fora' dá a chance de alguém do 'Trampo' subir de nível e fugir da mira direta do líder. Na terça, é dia de formar um paredão, com o 'Tá na Reta'. O indicado do Patrão se junta ao escolhido pelo dono do 'Poder do Voto' e a um terceiro nome definido por uma dinâmica de sorte e votação da casa.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

As festas animam as quartas, mas a tensão volta na quinta-feira com a eliminação. Quem decide quem sai é você, o público, votando para salvar o seu favorito. E não adianta apenas ser bom de prova; é preciso ser bom de bolso, já que punições individuais ou coletivas podem acabar com o prêmio acumulado em segundos.

Onde assistir?